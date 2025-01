Angelina Jolie a Times Radionak adott interjúban beszélt művészi és személyes küzdelmeiről. Elmondta, a válási procedúra teljesen felemésztette, és ma már nagyon hálás azért, hogy felkérték, bújjon Maria Callas bőrébe. Bár nagyon félt tőle, ez a szerep hozta vissza az életbe.

Angelina Jolie lezárta élete nehéz fejezetét

Forrás: Getty Images

Angelina Jolie állítja: a gyerekei támogatták

Angelina Jolie és Brad Pitt lezárták több mint nyolc évig tartó jogi csatájukat, már csak a Château Miraval szőlőbirtok sorsa kérdéses. Jolie elárulta, hogy hat gyermeke – Maddox (23), Pax (21), Zahara (19), Shiloh (18), Knox és Vivienne (16) – jelentős szerepet játszott abban, hogy kiálljon magáért a válás nehéz időszakában. Egy, a családhoz közel álló forrás szerint Jolie gyerekei arra ösztönözték édesanyjukat, hogy védje meg magát és hallassa a hangját a nyilvánosság előtt. „A gyerekek úgy nőttek fel, hogy látták, hogy bizonyos emberek a hatalmukkal vagy kiváltságaikkal visszaélve elnyomnak másokat. Nem akarták, hogy édesanyjuk is erre a sorsra jusson” – osztotta meg egy bennfentes.

Maria Callas szerepe új kezdetet jelentett

Jolie a Maria Callas életét bemutató filmje kapcsán párhuzamot vont a díva és saját élettapasztalatai között. Callas élete és karrierje tele volt szenvedéllyel, fájdalommal és küzdelemmel, amelyek Jolie számára is ismerős érzések, ami segített az azonosulásban. A szerep kedvéért a színésznő énekórákat is vett, hogy minél inkább átélje azt, amit Callas érezhetett az élete során. „A szerep félelmetes volt, de ugyanakkor felszabadító is. Mit ér az élet, ha nem nézünk szembe a félelmeinkkel?” – nyilatkozta Jolie. „A Maria volt az a projekt, ami újra életre keltett. Sötét időszakon mentem keresztül, de ez a szerep és az engem körülvevő emberek segítettek visszatalálni önmagamhoz” – tette hozzá.