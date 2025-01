Brad Pitt Ines de Ramónnak köszönheti, hogy aláírták a válást

Amikor Angelina Jolie és Brad Pitt 2006-ban összejöttek, sokan Hollywood álompárjaként tekintettek rájuk. Ám 2014-es házasságkötésük után két évvel szakítottak, válásuk pedig közel 10 évig tartó bírósági háborúskodásba torkollott, amelyben főszerepet kaptak a gyerekek is, akik időközben elhidegültek az apjuktól. Bennfentesek szerint Brad Pitt új kedvese volt az, aki már egy ideje rágta párja fülét, hogy tegyen pontott a Jolie-val való harc végére. Bár Angelina és Brad most már hivatalosan is elváltak, a Château Miraval szőlőbirtok sorsa kérdéses.

Brad Pitt Ines de Ramon mellett újra megtalálata a boldogságot

Forrás: Getty Images

Brad Pitt hallgatott Inesre

„Ines nagyon régóta kéri Bradet, hogy végre rendezze le a dolgait Jolie-val. Szeretné, hogy normális közös életük legyen, és a közös gyermek vállalása vagy az örökbefogadás sem kizárt” - nyilatkozta a PageSixnek egy bennfentes. Hozzátette, Ines pontosan tudja, hogy most majd sokkal jobban tudják élvezni a közös életüket. „Ines pozitív hatással van Bradre. Nagyon jól látja a dolgokat” - emelte ki egy másik forrás.

Angelina volt a gátja a válásnak?

Egy ismerősük szerint Brad régóta komolyan tervezi a jövőjét Inesszel, és elképzelhető, hogy 2025-ben sor kerül az eljegyzésükre. Korábban azt nyilatkozta, hogy Brad és Inez közös jövőjének terveit akadályozza, hogy Angelina folyamatosan hátráltatja válásuk véglegesítését (mai most megtörtént). A színészhez közeli források szerint Brad már jó ideje szeretne mindent tisztázni és végleg lezárni a múltat, mielőtt új fejezetet nyitna az életében.

A Château Miraval sorsa még kérdéses

Pitt és Jolie harca azonban még tart a Château Miraval szőlőbirtok miatt és mindkét fél azt állítja, hajlandó lenne esküdtszék elé vinni az ügyet – nyilatkozta nemrégiben egy bennfenntes.