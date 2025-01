Golden Globe: családtagjaikkal vonultak a sztárok a vörös szőnyegen

A 82. Golden Globe-gálára nem egy sztár vitte kísérőként egy-egy családtagját. A 2025-ös eseményen a sztárok izgalmas és látványos szettjei mellett természetesen a részletekre is odafigyeltünk, például arra hogy ki villantott különleges ékszert - így azonnal észrevettük Zendaya csodálatos gyűrűjét - és persze a sztárok különleges vendégeire is. Most megmutatjuk a nagymamákat, a szülőket és a fiatal generációt, akik híres hozzátartózójuk mellett pózoltak a kameráknak, igazi családi eseménnyé téve a Golden Globe vörös szőnyegét.

Zahara Jolie édesanyját, Angelina Jolie-t kísérte el a Golden Globe díjátadóra.

Sztárok és családtagjaik a Golden Globe vörös szőnyegén

Angelina Jolie és lánya

Angelina Jolie egy fémes hatású McQueen ruhában kápráztatta el a közönséget, kéz a kézben érkezve lányával, Zahara Marley Jolie-val. Jolie-t Maria Callas megformálásáért jelölték díjra a Maria című filmben nyújtott alakításáért. A színésznő nem először jelenik meg gyermekeivel a vörös szőnyegen. Már olyan is előfordult, hogy mind a 6 Brad Pitt-tel közös csemetéje elkísérte őt.

Glen Powell és szülei

Glen Powell, akit A bérgyilkos, aki nem is volt című filmben nyújtott legjobb férfi főszereplői alakításáért jelöltek díjra, büszkén hozta el szüleit, bebizonyítva, hogy senki nem szurkol hangosabban, mint a család. Idősebb Glen Powell és Cyndy Powell fiukkal összeöltözve, fekete öltönyökben jelentek meg a vörös szőnyegen.

Dakota Fanning és Elle Fanning a nagymamájukkal

Dakota és Elle Fanning nagymamájukkal érkeztek, és sugárzó energiájukkal ragyogták be a vörös szőnyeget. Míg Dakota egy piros Dolce&Gabbana kreációban állt a fotósok kamerája elé, testvére egy extrémebb darabot választott. Elle Fanning egy leopárdmintás betéttel ellátott arany színű ruhában lépett a vörös szőnyegre, amit a Balmain divatháznak köszönhet. Nagymamájuk sem tűnt el a tömegben, fekete blézerét egy csodás rózsaszín virághímzés tette teljessé.

Pamela Anderson és fia

Pamela Anderson az estét anya-fia pillanattá tette, Brandon Thomas Lee kíséretében érkezett a gálára, aki mosolyogva támogatta édesanyját. A színésznő tartotta magát sminkmentes megjelenéséhez, fekete ruháját Pandora laborgyémántokkal egészítette ki. Fia, Brandon egy fehér ingben és fekete öltönyben érkezett, fekete csokornyakkendővel kiegészítve.