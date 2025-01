Jolie a Maria Callas életét bemutató filmje kapcsán párhuzamot vont a díva és saját élettapasztalatai között. Callas élete és karrierje tele volt szenvedéllyel, fájdalommal és küzdelemmel, amelyek Jolie számára is ismerős érzések, ami segített az azonosulásban. A szerep kedvéért a színésznő énekórákat is vett, hogy minél inkább átélje azt, amit Callas érezhetett az élete során. „A szerep félelmetes volt, de ugyanakkor felszabadító is. Mit ér az élet, ha nem nézünk szembe a félelmeinkkel?” – nyilatkozta Jolie. „A Maria volt az a projekt, ami újra életre keltett. Sötét időszakon mentem keresztül, de ez a szerep és az engem körülvevő emberek segítettek visszatalálni önmagamhoz” – tette hozzá. A Maria forgatásán Jolie gyermekei, Maddox és Pax, produkciós asszisztensként vettek részt a munkában, és közelről látták édesanyjuk érzelmi küzdelmeit.