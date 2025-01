Megszületett Beatrix hercegnő harmadik gyermeke — a kislány gyönyörű nevet kapott

Beatrix hercegnő újszülött kislánya a közlemény szerint nagy súllyal, 4,3 kilóval jött világra, és mostanra már két testvérével együtt élvezheti a királyi család szeretetét.

Beatrix hercegnő harmadik gyereke kisány

Forrás: AFP

Beatrix hercegnő lánya II. Erzsébet nevét is büszkén viselheti

„Ő királyi fennsége, Beatrix hercegnő és Edoardo Mapelli Mozzi örömmel jelentik be lányuk, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, aki január 22-én, szerdán 12:57-kor született. A baba 4,3 kilóval született. A királyt, a királynőt és a királyi család többi tagját is tájékoztatták, akik nagyon örülnek a hírnek. Beatrix hercegnő és Mapelli Mozzi úr szeretné megköszönni a kórház minden dolgozójának a csodálatos ellátást. Ő királyi fennsége és lánya egészségesek és jól vannak, a család pedig élvezi az Athena idősebb testvéreivel, Wolfie-val és Siennával töltött időt” — írja a közlemény, amelyből az is kiderül, hogy a kicsi néhai dédnagymamája, II. Erzsébet királynő nevét is viseli.