Ezeknek a magyar sztároknak is ki kellett menekíteniük a gyerekeiket a bombariadó miatt

Csütörtök reggel 8-kor országszerte rengeteg iskola kapott fenyegető e-mailt, amely szerint az intézményben bombát helyeztek el. Az iskolákat kiürítették, a hatóságok nagy erőkkel vonultak az érintett közoktatási intézményekhez. A sztárok közül is többen érintettek voltak szülőként, néhányan közülük meg is szólaltak, nem rejtve véka alá a véleményüket és az érzéseiket a bombariadóról.

Köllő Babett lányának iskolájában is bombariadó volt

Forrás: Polyak Attila

Köllő Babett palacsintasütéssel oldotta a bombariadó feszültségét

Köllő Babett lánya, Milla is az egyik olyan iskola tanulója, amelyik fenyegető e-mailt kapott. A színésznő elmondta, hogy amikor odaért a lányával megbeszélt helyre, akkor derült ki, hogy két barátnőt is el kellene vinnie, így három gyerekkel sietett az otthonuk biztonságába.

„Próbáltam higgadt maradni, tudtam, hogyha én pánikolni fogok, ezt átveszi Milla is. Odaértem a megbeszélt helyre, akkor szólt a lányom, hogy néhány osztálytársa, akikkel barátnők, ők is jöhetnek-e hozzánk, így őket is hozzám menekítettem, szóltam a szülőknek, hogy mindenki biztonságban van nálunk, éppen palacsintát sütök nagyüzemben!” — nyilatkozta a Borsnak.

Ábel Anita is a bombariadó miatt rohant a lányáért

Ahogy sok más gyerek, Ábel Anita lánya, Luca is az utcán találta magát a bombariadó után, és ahogy társai és szülei, ő és a színésznő is nagyon megijedtek a fenyegetés miatt. Luca szerencsés volt, édesanyja azonnal érte tudott rohanni — Ábel Anita az esetről szűkszavúan annyit mondott:

„Megdöbbentem a híren, és természetesen azonnal a lányomért siettem. Már itthon vagyunk, biztonságban”.

Suzy azonnal rohant a Jollyval közös gyerekéért

Jolly és Suzy lányának, Zsuzsikának az iskolájából hívták fel az énekesnőt, hogy ha tud, siessen a gyerekért, mert az intézmáényben bombariadó van. Suzy azonnal rohant a lányáért, aki az anyukájával együtt nagyon megijedt. Suzy elmondta, hogy náluk a tanárok kézben tartották a helyzetet, és nagyon szervezett volt az iskola kiürítése is.

Szabó Zsófi hétéves fiáért szaladt

Szabó Zsófi kisfia, Mendel is érintett volt a bombariadóban, az ő iskoláját is fenyegetés érte. A műsorvezető azonnal el is szaladt gyerekéért, majd később 24 órán át látható Instagram-történetben reagált az eseményre: