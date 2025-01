Így tündökölt a vörös szőnyegen Cameron Diaz egy évtizednyi kihagyás után

Cameron Diaz a 2010-es évek végétől szüneteltette a karrierjét, de most végre visszatért egy pörgős akcióvígjátékban Jamie Foxx oldalán. Lenyűgöző és laza megjelenésével teljesen elvitte a show-t.

Cameron Diaz egy sikkes, laza szettet választott a premierre

Forrás: Getty Images

52 évesen is bomba formában van Cameron Diaz

A '90-es és 2000-es évek egyik legnépszerűbb színésznője hirtelen tűnt el Hollywoodból. 2014-ben szerepelt utoljára mozifilmben a Szexvideóban, ahol hozta a megszokott stílusát, amit mindenki imádott. Ezután úgy gondolta, hogy inkább kipróbálja magát üzletasszonyként a nagyvilágban. Számításai be is jöttek végig tarolt abban a szakágban is, de most úgy döntött visszatér a képernyőre az Oscar-díjas Jamie Foxx partnereként, akivel már anno együtt játszott az Annie című musicalban is.

Újra akcióban!

A közös akcióvígjátékuk premierjét a Los Angelesben tomboló tűzvész miatt nem is olyan messze tőlünk, Berlinben tartották meg. A vörös szőnyegen a színésznő azonnal ellopta a show-t. Diaz egyébként elmondta, hogy sok megkeresése volt az elmúlt időszakban, de mindenre nemet mondott és a mostani szerepet is

csak és kizárólag Jamie Foxx miatt vállalta el,

mert imádott vele együtt dolgozni az Annie forgatásain.