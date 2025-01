Harry herceg a gyerekeiért küzd: vissza akarja vinni őket az Egyesült Királyságba

Személyes ügyként tekintett a The Sun elleni perre a sussexi herceg, amit ugyan peren kívüli megegyezéssel, de sikerre vitt, a lap bocsánatot kért tőle és néha édesanyjától, Diana hercegnétől is, amiért illegális módszerekkel gyűjtöttek róluk információkat. Most, hogy végre túl van a hosszú ideje húzódó jogi csatározáson, Harry herceg új cél tűzött ki maga elé.

Sussex hercegének személyes ügy volt az őt és a hozzá legközelebb állókat bántó újságok elleni keresztes hadjárat. Noha az ügy végül peren kívüli megegyezés miatt nem került bíróság elé, a bocsánatkérés és a nyolc számjegyű kártérítés, amelyet elfogadott a magánéletébe és néhai édesanyja, Diana walesi hercegné életébe való „súlyos beavatkozásért”, némi lezárást jelentett Harry herceg számára. Ám Harry nem pihen meg, kihasználja a lendületet, és addig nem nyugszik, ameddig haza nem tudja vinni a családját, az Egyesült Királyságba. Harry herceg személyes ügyként tekintett a brit bulvárlapok elleni perére

Forrás: Getty Images Harry herceg nem nyugszik, ameddig a gyerekeit vissza nem viszi az Egyesült Királyságba A The Sun elleni ügye lezárásával még nincs vége Harry herceg jogi csatározásainak. A sussexi herceg most arra összpontosít, hogy áprilisban bíróság elé vigye a családja védelméért folytatott küzdelmeinek. Ez az ügye döntőnek befolyásolhatja az apjával, Károly királlyal való kapcsolatát is. Harry ügyvédei fellebbeznek a Legfelsőbb Bíróság ítéletével szemben, amely helybenhagyta a Belügyminisztérium azon döntését, amely szerint az Egyesült Királyságban nem kaphatja meg a megszokott biztonságot és védelmet sem ő, sem a családja, mivel ő és Meghan Markle 2020 óta nem dolgozó tagjai a brit királyi családnak. Harry herceg egy barátja a Hello magazinnak elmondta, mit akar elérni Károly király fia: „A célja egyszerű: biztosítani akarja saját és családja biztonságát, amíg az Egyesült Királyságban tartózkodik, hogy gyermekei megismerhessék a hazáját, és hogy segíthessen támogatni pártfogoltjait és azok fontos munkáját”. Harry a néhai királynő 2022-es platina jubileuma óta nem hozta el gyermekeit az Egyesült Királyságba, ami azt jelenti, hogy a király csak egyszer találkozott személyesen legfiatalabb unokájával, Lilibettel. A sussexi herceg állítólag úgy véli, hogy apjának kellene közbelépnie az érdekében, hogy visszaállítsák a teljes körű védelmét, de a királyhoz közel álló források szerint helytelen lenne, ha az uralkodó megtámadná a kormány döntését. Lehet, hogy a patthelyzetet végül a Legfelsőbb Bíróságon idén tavasszal sikerül feloldani? Ha a herceg sikeresen megfellebbezné a biztonságáról szóló határozatot, az megnyitná az utat az apjához, és az unokák látogatása segítené az apa és fia közötti kapcsolatépítést is.