Rengeteget kaszálhat Meghan Markle menedzsmentje, ha válásra kerül sor

Arról, hogy Meghan Markle és Harry herceg között nincs minden rendben, régóta beszélnek, de most egy, a Vanity Fairben megjelent interjú minden eddiginél súlyosabb állításokat tartalmaz. Lehet, hogy a hercegnének és csapatának egyenesen előnye származna a válásból.

Harry herceg idegenül mozog Meghan Markle világában

A Vanity Fair az American Hustle című publikációjában egyebek mellett arról ír, hogy nem csak szóbeszéd, hogy Harry herceg úgy táncol, ahogy Meghan fütyül és ez akkor is igaz, ha ő teljesen mást szeretne, mint felesége. A brit történész és királyicsalád-szakértő Tessa Dunlop szerint most, hogy a házaspár meglátogatta a Los Angeles-i tűzvész áldozatait, látszott is Harryn, hogy teljesen idegenül mozog abban a közegben. Míg Meghan megölelt bárkit és vizet osztogatott, addig Harry baseball-sapkában állt, zsebre tett kézzel bandukolt, és úgy nézett ki, mint aki érzi, hogy egyáltalán nem ide tartozik - idézi a Mirrort a Bors. Egy másik állítás szerint Meghan Markle menedzsmentje a sussex-i házaspár válását szeretné pénzre váltani, mint magánéleti sztorit. Úgy vélik, ez hatalmas port kavarna és rengeteget lehetne kaszálni a válás körüli haknival.

Katasztrófaturistának nevezték őket

Justine Bateman színésznő az X-en „katasztrófaturistáknak” nevezte a párt, és bírálta a nyilvános szereplésüket. „Meghan Markle és Harry semmivel sem jobbak, mint a mentőautók üldözői. Micsoda visszataszító, ahogy a fotókon pózolnak a Los Angeles-i tűz áldozataival Megnézik a katasztrófasújtotta területet? Most már politikusok is? Nem itt élnek, ők turisták. Katasztrófaturisták” – írta.