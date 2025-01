Katalin hercegné, mint divatikon - Újra a Vogue címlapjára kerülhet

Katalin hercegné újra „címlaplány” lehet. Anna Wintour, a Vogue magazin legendás főszerkesztője személyesen kérte fel a címlapfotózásra: Katalin nem csak maga vinné fényképészt, de a ruháit is ő választaná ki, és eldöntheti, ad-e interjút a lapnak.

Katalin hercegné újra szerepelhet a Vogue címlapján

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné már szerepelt a Vogue címlapján

Kate már 2016-ban megjelent a brit Vogue címlapján, a magazin 100. évfordulóját. Azóta stílusikonként ünneplik világszerte, és most újabb lehetőséget kapott, hogy nemzetközi platformon mutassa be személyes és divatbeli fejlődését. „A hercegnő hosszú utat tett meg az első borító óta. Globális divatikon, de sokkal több annál. A rák elleni bátor harca és a családja iránti elkötelezettsége igazi példaképpé tette őt ” - írták róla és hozzátették története milliókat inspirál. Az ajánlat részleteiről és Katalin döntéséről a következő hetekben várható bejelentés, de ha elfogadja, a címlap garantáltan hatalmas siker arat majd világszerte.

Katalin hercegné 2016-ban már megjelent a brit Vogue címlapján

Forrás: Instagram/Kensingtonroyale

Katalin optimistán néz a jövőbe

A hercegnő tavaly februárban mondta el, hogy rákdiagnózist kapott, szeptemberben pedig bejelentette, hogy befejezte megelőző kemoterápiás kezelését. Nemrégiben arról beszélt, hogy remisszióban van, és újult erővel folytatja életét. Január 14-én a közösségi médiában Kate megköszönte a Royal Marsden Kórház dolgozóinak odaadó munkáját. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a The Royal Marsdennek, amiért olyan jól gondoskodott rólam az elmúlt évben (...) Új szerepemben, a The Royal Marsden egyik patrónusaként abban reménykedem, hogy a kutatások támogatásával, valamint a betegek és a családok jólétének előmozdításával még sok életet menthetünk meg, és megváltoztathatjuk az érintettek életét. Megkönnyebbülés, hogy most remisszióban vagyok, és továbbra is a felépülésre koncentrálok. Mindenki tudja, aki kapott valaha rákdiagnózist, időbe telik, amíg visszazökken minden a régi kerékvágásba. Hiszem, hogy egy tartalmas év elé nézek (...)” - tette közzé az X-en.