Megvan a hivatalos jelentés Liam Payne halálának okáról

A 31 éves énekes október 16-án halt meg „polytrauma” következtében, a Buckinghamshire-i halottkémi bíróságon decemberben tartott meghallgatás szerint — jelentette a BBC. A polytrauma a National Library of Medicine szerint több szervet vagy rendszert érintő többszörös sérülést jelent. A csatorna arról számolt be, hogy a meghallgatáson Liam Payne-t, aki az argentínai Buenos Airesben lévő szállodai szobájának erkélyéről való lezuhanása után halt meg, hivatalosan is azonosították a Buckinghamshire-i temetkezési vállalkozók segítségével.

Liam Payne 2024 oktüberében halt meg, Buenos Airesben

Liam Payne a belső és külső vérzésekbe halt bele

„Miközben Argentínában folyamatban van a Liam halálának körülményeit vizsgáló nyomozás, amely felett nincs jogi hatásköröm, várhatóan a Külügyi, Nemzetközösségi és Fejlesztési Hivatal hivatalos csatornáján keresztül eltarthat egy ideig a vonatkozó információk beszerzése, hogy kiemelten foglalkozzunk azzal, hogyan következett be Liam halála” — mondta Crispin Butler vezető halottkém a meghallgatás során a BBC szerint.

A nem sokkal Payne halála után kiadott előzetes boncolási jegyzőkönyv szerint Payne többszörös sérülésekbe, valamint „belső és külső” vérzésekbe halt bele — közölte a Nemzeti Büntető és Büntetés-végrehajtási Ügyészség. A halottkémek akkoriban megerősítették a People-nak, hogy a boncolás során megállapított 25 sérülés „összeegyeztethető a magasból való leesés okozta sérülésekkel”, és megjegyezték, hogy „a fejsérülések elegendőek voltak a halálhoz”, míg a koponya, a mellkas, a has és a végtagok „belső és külső vérzései” hozzájárultak Payne halálához.

Azt is megerősítették, hogy „nem találtak védekezésből származó sérüléseket”, és semmilyen sérülés nem utalt arra, hogy harmadik személy is érintett lett volna az énekes halálában. Az ügyészség által novemberben kiadott toxikológiai jelentés szerint Liam Payne szervezetében halálakor „alkohol, kokain és vényköteles antidepresszánsok” nyomai voltak.

December 30-án az argentin Nemzeti Bűnügyi és Büntetés-végrehajtási Ügyészség öt ember ellen emelt vádat az énekes halálával kapcsolatban. Emberölés vádját jelentették be a CasaSur szállodaigazgatója és recepciósa, valamint Payne egyik barátja ellen. Egy szállodai alkalmazottat és egy pincért kábítószerrel való ellátással vádoltak meg.