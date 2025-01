Liam Payne tragédiája: "Boszorkányüldözés zajlik" - állítja az ügyvéd

Liam Payne Buenos Aires-i halála kapcsán egyre több részlet kerül napvilágra. Braian Paizt az otthon előtt tartóztatták le, ő és az ügyvédje határozottan tagadják a vádakat.

Liam Payne tragédiája hosszú jogi csatározsba torkollhat

Forrás: Northfoto

Liam Payne halála ügyében még mindig nyomoznak

Liam Payne, a One Direction egykori énekese 2024. október 16-án hunyt el egy Buenos Aires-i szállodában, miután állítólag alkoholt és kábítószert fogyasztott. A halál körülményei azóta is vita tárgyát képezik. Az eset kapcsán öt embert vádoltak meg különböző bűncselekményekkel: kábítószer-kereskedelemmel és emberöléssel, köztük Braian Paizt a CasaSur Hotel egykori pincérét, akit le is tartóztattak. Ellene és Ezequiel David Pereyra - szintén a szálloda alkalmazottja - ellen vádat emeltek kokain értékesítése miatt. További három személyt, köztük Liam közeli barátját, Roger Norest emberöléssel vádolják.

Paiz ügyvédje szerint nonszenszek a vádak

Braian Paiz ügyvédje, Fernando Madeo szerint ügyfelét alaptalanul vádolják, és az ügyet pedig boszorkányüldözésnek nevezte. Állítása szerint a hatóságok alkotmányos jogokat sértenek, amikor mindenáron bűnösöket keresnek egy nemzetközi hírverést kapott ügyben. „Ez egy olyan helyzet, amelyben a vádak nem alapulnak megbízható bizonyítékokon. Braian egy ártatlan ember, aki véletlenül keveredett bele ebbe a tragédiába” – nyilatkozta

Madeo. Paiz bevallotta, hogy drogot fogyasztott Payne-nel a szállodában, de határozottan cáfolta, hogy pénzért adott volna kábítószert az énekesnek.

„Egyszerűen megosztották, amijük volt, egy találkozón” – mondta Madeo és hozzátette ez egészen más bünetőjogi kategóriába tartozik, mint a drog értékesítése.

A bíró szerint a bizonyítékok magukért beszélnek

Laura Bruniard bíró ítélete szerint azonban bizonyítékok utalnak arra, hogy Paiz és Pereyra kétszer is kokaint adott el Liam Payne-nek. Mindkettőjüket figyelmeztették, hogy amennyiben bűnösnek találják őket, akár négytől 15 évig terjedő börtönbüntetésre számíthatnak. Az ügy további érintettjeit, köztük Roger Norest, a szálloda recepciósát és a biztonsági vezetőjét emberöléssel vádolják, ugyanis a bíróság szerint mulasztásaikkal közvetve hozzájárultak Payne halálához.