Sallai Nóra az ünnepeket már az otthonában, szerettei körében tölthette. Az akkor még kétséges volt, hogy a színésznő maradhat-e később is otthon, vagy vagy a kórházban kell folytatnia a kezeléseket. Sallai Nóra már azt is tudja, hogy kisfia, Bende az autóbalesetben az életét vesztette, és azzal is tisztában van, hogy a balesetet okozók már nincsenek az országban. Most friss hírek ékeztek az állapotáról.

Friss hírek érkeztek Sallai Nóra állapotáról

Forrás: Mediaworks archív

Sallai Nóra elszántan küzd a felépülésért

Friss sajtóértesülések szerint a színésznő az otthonában gyógyulhat tovább, már orvosai szerint is sokkal jobban van. Annak ellenére, hogy már tudja, mi történt vele és a családjával, pozitív, amennyire lehet, jókedvű és mindenképpen elszánt. Meg akar gyógyulni, és ezért mindent meg is tesz, családja ebben maximálisan támogatja. Bár egyelőre folyamatosan van mellette valaki, egyre kevesebb segítségre van szüksége, ám a kórházba még rendszeresen vissza kell járnia.