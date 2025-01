Kesha megnyugtatja az amerikaiakat: TikTok helyett hallgassák a TiK ToK-ot, ami már rég nem Diddyről szól

Kesha megpróbálja lazán kezelni az eseményeket, és a rajongóit is erre buzdítja. Sok amerikai aggódik amiatt, hogy megszűnik a TikTok az Egyesült Államokban, ám az énekesnő emlékezteti őket, hogy a „Tik Tok” című kislemeze mindig ott lesz nekik. Hogy ehhez mit szólnak a közösségimédia-platform rajongói?

Kesha azt mondja, ne bánkódjanak az amerikaiak a TikTok miatt, hallgassák a Tik Tok-ot

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

TikTok helyett Tik Tok: a sláger, amelyben Kesha eredetileg Diddyről is énekelt

Kesha január 18-án, szombaton az Instagramon keresztül osztott meg egy videót, amelyen egy fekete kapucnis pulóvert visel, és behunyja a szemét, miközben 2010-es slágerének egy része szól. A fotó fölé azt írta: „A TikTok talán ideiglenes, de a TiK ToK örökké tart”, és egy békejelet és egy fekete szív emojit is hozzátett.

A dal a debütálásakor azonnal sláger lett, kilenc hétig vezette a Billboard Hot 100 listát. Kesha, amikor 2023-ban a kaliforniai Oaklandben előadta a dalát, a kezdő sorát a „Wake up in the morning feeling like P. Diddy” helyett — ahogy eretileg szólt — „Wake up in the morning feeling just like me”-re változtatta. A szövegcsere azután történt, hogy Cassandra Ventura 2023 novemberében pert indított Diddy ellen, szexuális zaklatással és visszaéléssel vádolva a rappert. Diddy, ahogy most is, akkor is tagadta az ellene felhozott vádakat.