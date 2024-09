Kesha soha nem tartozott a szégyellős celebek közé, ám az egyik utóbbi posztján még a követői is megdöbbentek. Az énekesnő teljesen meztelenül pózol ebéd közben, mondván, unja a ruhaviselést.

Kesha sosem volt szégyellős

Forrás: Getty Images

Kesha szerint a ruha uncsi

A We R Who We R 37 éves énekesnője két képet is posztolt, amelyek elnyerték a rajongók tetszését. "Ragyogsz" - írta az egyikük, egy másik követője pedig azt írta, hogy előző nap pont azt tette, mint Kesha, csak ő a vacsoráját fogyasztotta el meztelenül.

Kesha ruha nélkül eédelt

Forrás: Instagram/Kesha

2023-ban pucéran reklámozta új albumát

Kesha mindent megtett azért, hogy az új albuma népszerűvé váljon. A lemez májusban jelent meg, de később bakeliten is kapható lett, ezt a jó hírt pedig egy fotóval tudatta a követőivel. A képen anyaszült meztelen, ám az érzékeny testrészeit a lemezeivel fedte el.

Évekkel ezelőtt pluszkilókkal küzdött

Volt idő, amikor a gyönyörű énekesnő mással sem volt elfoglalva, csak a testével. Folyamatosan azon volt, hogy ne legyen rajta súlyfelesleg. Étkezési zavarokkal is küzdött, a folyamatos megfelelési kényszer miatt pedig rengeteg őrültséget is csinált: megitta például a saját vizeletét. Később belefáradt a kilók miatti folyamatos aggódásba, és bátran megmutatta magát pluszkilókkal is.