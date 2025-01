Ezek voltak Keleti Ágnes olimpiai bajnok utolsó szavai

Keleti Ágnes az 1952-es helsinki olimpián aranyérmet nyert talajon, emellett egy ezüst- és két bronzérmet is szerzett. 1954-ben világbajnoki címet nyert felemás korláton, majd 1956-ban három szeren (talaj, gerenda, felemás korlát) és a kéziszercsapatban is megszerezte az utolsó aranyérmet. A Nemzet Sportolója, aki 2019 óta a legidősebb élő olimpiai bajnok volt, január 9-én töltötte volna be a 104. életévét.

Keleti még egy utolsó puszit is szeretett volna adni szeretteinek

Forrás: AFP

Ide kísérik utolsó útjára az olimpiai bajnokot

A múlt héten Keleti Ágnest, minden idők legidősebb olimpiai bajnokát kritikus állapotban szállították kórházba, és bár az állapota a hét elején némileg javult, végül szervezete feladta a harcot. A gimnasztika legendás alakja, 2025. január 2-án elhunyt, 103 éves korában. Halálával a sportvilág egy kivételes tehetséget és példaképet veszített el.

Szilveszterkor még ott álltunk az ágya mellett, ránk nézett, és búcsúzóul annyit mondott: ‘Köszönöm, hogy itt vagytok!’ Akkor még nem tudtuk, hogy ezek voltak az utolsó szavai.” „Elmosolyodott, és puszit szeretett volna adni nekünk, de a szigorú előírások miatt, a fertőzésveszély elkerülésére, nem fogadhattuk el. Az új év első napján egész nap aludt, és amikor beszéltünk az orvosokkal, elmondták, hogy állapota rosszabbodott, és az értékei folyamatosan romlottak. Végül január 2-án hajnalban, békésen, mindenre készségesen elengedte az életet, és nyugodtan örök nyugalomra hajtotta a fejét

– mesélte a család barátja egy sajtóorgánumnak.