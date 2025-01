Meghalt Keleti Ágnes ötszörös olipmipai bajnok tornász

Keleti Ágnes, aki Klein Ágnes néven született 1921. január 9-én Budapesten, 1937-től a budapesti Vívó és Atlétikai Clubban, 1938-tól a Nemzeti Torna Egyletben sportolt. 1939-ben lett a válogatott tagja, első magyar bajnokságát 1940-ben nyerte, ám ugyanebben az évben zsidó származása miatt mindenféle sporttevékenységtől eltiltották.

Elhunyt Keleti Ágnes

Forrás: AFP

Keleti Ágnes túlélte a holokausztot, és kiemelkedő sportoló lett

A második világháborút álnévre szóló hamis papírokkal Szalkszentmártonban sikerült átvészelnie, ahol futással tartotta fenn az állóképességét. Édesapja és több családtagja Auschwitzban halt meg, édesanyját és testvérét a svéd diplomata, Raoul Wallenberg mentette ki Budapestről.

A második világháború után a Budapesti Postás, 1950-től a TF DISZ, illetve TF Haladás, 1954 és 1956 között a Budapesti Dózsa színeiben szerepelt. Elvégezte a Testnevelési Főiskolát, amelynek tanára is lett. 1947 és 1956 között különböző szereken 46-szoros magyar bajnok, ebből tízszeres egyéni összetett magyar bajnok, hétszeres csapatbajnok lett. Kivívta az örökös bajnoki címet, nála többször senki nem nyert tornászbajnokságot Magyarországon. 1949-ben a főiskolai világbajnokságon négy arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szerzett. Az 1954-es római világbajnokságon felemás korláton és a kéziszercsapattal is győzött, emellett még egy ezüst- és egy bronzérmet is begyűjtött.

1948-ban is kijutott a londoni olimpiára, de a pályája csúcsát 1956-ban, Melbourne-ben érte el

Bár kijutott, az 1948-as olimpiai játékokon nem szerepelhetett, mert az utolsó edzések egyikén bokaszalag-szakadást szenvedett. Négy évvel később Helsinkiben aranyérmet, összetett csapatban ezüstérmet, felemás korláton és a kéziszercsapat tagjaként bronzérmet szerzett. Pályafutása csúcsára 1956-ban Melbourne-ben ért fel: az újabb talajon nyert arany mellett szintén aranyérmes lett gerendán, felemás korláton és a Bodó Andrea, Keleti Ágnes, Kertész Alíz, Korondi Margit, Köteles Erzsébet, Tass Olga összeállítású kéziszercsapat tagjaként, egyéni összetettben és csapatban ezüstérmet szerzett. Ő lett a játékok legeredményesebb versenyzője, egyben a legidősebb tornásznő, aki aranyérmet tudott szerezni.