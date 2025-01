A Csehov klasszikusából készült játékfilm előzetese indította el a 2025-ös évet – és most itt a hivatalos plakát is! A Ványabácsi – Buborékkeringő valahol a rendszerváltás környékén játszódik egy szarvasmarhatelepen, ahol két férfi verseng egymással a harmadik férfi feleségének szerelméért – és egyikük még csak nem is sejti, hogy verseny van.

A Ványa bácsi - Buborékkeringő a Magyar Kultúra Napján érkezik

Forrás: Duna Tv

Mélyen elgondolkodtató filmet láhatunk

A világirodalmi alapműnek számító színdarabból a Megafilm Service és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap koprodukciójában, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült tévéfilm, amely elsőként a Dunán látható országos tévépremierben. „Hazánkban évtizedek óta népszerű az orosz dráma- és novellaírás mesterének egyik legismertebb színműve, amelyből egy vidám, de mélyen elgondolkodtató, érzelemdús adaptáció készült. A tévéfilmváltozat bemutatásával az irodalom halhatatlanságára kívánjuk felhívni a figyelmet, és egyúttal a nemzetközi klasszikusok iránti elhivatottságunkat is kifejezzük. A magyar kultúra napja kiváló alkalom arra, hogy egyszerre ünnepeljük az irodalmat és a filmművészetet” – hangsúlyozta Andrónyi Kolos, a Duna csatornaigazgatója.

Közel kerül a nagy klasszikus a nézőkhöz

A Helmeczy Dorottya – Kálomista Gábor producerpáros nevével fémjelzett televíziós játékfilm az első olyan Ványa bácsi filmes adaptáció, amelyben az alkotók a történetet közel hozták a mai nézőkhöz. Fazakas Péter rendező finom humorral és érzékeny emberismerettel ábrázolja azt a buborékot, amely egyszerre érzékelteti az elérhetetlen álmok kergetését, de megmutatja a szereplők bezárt belső valóságát is, hiszen valamennyien tudják, hogy változtatni kéne, de nem képesek rá, mert az elmúlt évtizedek alatt beletespedtek a semmittevésbe. És miközben a falusi turizmus fellendítése érdekében elkészül rengeteg befőtt, eldördül az a bizonyos csehovi két lövés is, a nézők menthetetlenül szembesülnek azzal, hogy az esendő, helyüket nem találó, folyton mást hibáztató karakterek ugyanúgy érvényesek a ’90-es években, mint az eredeti mű múlt századi orosz vidékén.