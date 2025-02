Bridget Jones: 5 kulisszatitok a méltán híres könyvsorozatról

„All by myself / Don't wanna be / All by myself...” 2001-ben mutatták be a Bridget Jones naplója című filmet Renée Zellweger főszereplésével, aki 24 év után ismét visszatér a romantikus komédiasorozat negyedik, egyben utolsó filmjében. De vajon az írónő kiről mintázta ikonikus főszereplőjét?

Bridget Jones 4 előzetese a tavalyi évben valósággal felrobbantotta a világhálót. Az új és egyben befejező rész Helen Fielding 2013-as Bolondulásig című regényén alapul, és Bridget Jones életének egy újabb szakaszába enged betekintést számunkra. A film amúgy 9 évvel a korábbi, Bridget Jones babát vár című rész után láthatjuk, és amely úgy tűnik, ezúttal hűen követi az eredeti könyv történetét. Bridget Jones titkai: ezt az 5 dolgot talán eddig te sem tudtad a hóbortos főhősnőről

Forrás: Photo12 via AFP/Archives du 7e Art/Universal Pictures Bridget Jones titkai: ezt az 5 dolgot biztos nem tudtad a könyvsorozatról A sorozat negyedik részében Bridget újra egyedül van, négy éve megözvegyült, amikor Mark Darcy (az Oscar-díjas Colin Firth) meghalt egy humanitárius misszió közben Szudánban. Bridget így egyedülálló anyaként neveli a kilencéves Billyt és a négyéves Mabelt, és érzelmileg ingatag állapotban van, noha kap segítséget hű barátaitól, sőt, még egykori szeretőjétől, Daniel Cleavertől (Hugh Grant) is. A 4. rész, Bridget Jones: Bolondulásig című film 2025. február 13-án debütál a mozikban. Ennek apropóján össze is szedtünk néhány izgalmas kulisszatitkot, melyről talán még a legnagyobb Bridget-rajongók sem hallottak. 1. Bridget Jones karaktere Helen Fielding újságcikkeiből született Mielőtt 24 évvel ezelőtt Bridget Jones naplója meghódította volna az egész világot, Helen Fielding – aki a ’90-es években újságíróként dolgozott az Egyesült Királyságban – és humoros cikkeket írt a The Independent című lap számára. Kezdetben névtelenül publikálta az írásait, melyekben Bridget karaktere a modern női lét szatirikus megjelenítésére szolgált. A rovat hatalmas sikert aratott, ami végül a történet kibővítéséhez és a regények megszületéséhez vezetett, köztük a Bridget Jones naplója, Mindjárt megőrülök!, Bridget Jones babát vár és Bolondulásig. 2. A történet alapját Jane Austen klasszikusa inspirálta A Bridget Jones naplója gyakran a Büszkeség és balítélet modern kori újragondolásaként emlegetik. Így talán Mark Darcy karakterének elnevezése sem véletlen, hiszen közvetlen utalás Mr. Darcyra, és az írónő próbálta úgy felépíteni a férfi személyiségét, hogy az a megszólalásig hasonlítson Austen klasszikus-romantikus figurájára. Az összefüggés még nyilvánvalóbbá vált, amikor Colin Firth – aki Mr. Darcyt játszotta az 1995-ös sorozatban – megkapta Mark Darcy szerepét a filmadaptációkban, Renée Zellweger partnereként.

Az új film Helen Fielding 2013-as Bolondulásig című regényén alapul.

Forrás: Collection ChristopheL via AFP/© Miramax / Universal 3. Daniel Cleaver karakterét Helen Fielding a saját főnökéről mintázta A rajongók körében elterjedt népszerű elmélet szerint Bridget Jones vissza-visszatérő, ám megbízhatatlan szerelme, Daniel Cleaver karakterét az írónő egy valódi személyről mintázta, méghozzá egykori főnökéről. Bár Helen Fielding sosem árulta el pontosan, melyik főnöke szolgált a karakter alapjául – különösen, mivel a karaktert a regényből Mr. Wickhamet hivatott megtestesíteni –, annyit azonban elárult, hogy valóban egy sármos, ám manipulatív és kevéssé megbízható férfi alakjából inspirálódott. Az írónő egy interjúban viccesen megjegyezte, hogy Daniel Cleaver nem csupán egyetlen emberről lett mintázva, hanem egy jól ismert férfitípusról, akivel sokan találkozhattunk már életünk során. 4. Helen Fielding egy időre felhagyott a Bridget Jones történetekkel a kritikák hatására A Bridget Jones könyvek szatirikus, humoros, önironikus és gyakran nagyon is őszinte stílusa az évek során számos bírálatot kapott a kritikusoktól. Sokan úgy vélték, hogy a történetek kedvezőtlen színben tüntetik fel a szingli nőket, sőt, bizonyos sztereotípiákat is tovább erősítenek az emberekben. Az írónő emiatt kis időre felhagyott az írással, majd 2013-ban Fielding mégis úgy döntött, folytatja a sorozatot, és ekkor született meg a Bridget Jones: Bolondulásig című regény (amelyből a legújabb film is készült). Ez a kötet már komolyabb témákat is érintett, például az özvegységet és az anyaság kihívásait, miközben megtartotta a Bridget filmekre jellemző könnyed, szerethető stílusát. A visszatérés nagy sikert aratott, és igazolta, hogy az írónő kiváló érzékkel képes ötvözni a drámai és humoros elemeket. Hugh Grant az új részben ismét felkavarja Bridget életét

Forrás: Collection ChristopheL via AFP/© Miramax / Universal 5. Bridget karaktere jobban hasonlít Helen Fieldingre, mint gondolnánk Noha Helen Fielding mindig is hangsúlyozta, hogy Bridget Jones teljes mértékben fiktív karakter, a figura mégis sokban tükrözi az írónő személyes élményeit és tapasztalatait. Amikor Fielding újságíróként egy harmincas éveiben járó londoni nő életéről írt rovatot, saját élményei is visszaköszöntek a történetekben. Mindketten dolgoztak a médiában, nőként gyakran meg kellett küzdeniük a társadalmi nyomással, az önbizalomhiánnyal és persze a szerelmi csalódás sem kerülte el őket. Fielding egyszer viccesen megjegyezte, hogy a történetekben gyakorlatilag felnagyította saját gyengeségeit és hibáit, hogy megalkothassa Bridgetet, aki így az ő humoros és önkritikus alteregójává vált.

