Renée Zellweger és Hugh Grant újra együtt: a színésznő szexi csipkeruhában ragyogott

Renée Zellweger és Hugh Grant több mint két évtized után újra közösen jelentek meg a vörös szőnyegen, a Bridget Jones-filmek legújabb részének bemutatóján, melyet január 27-én Párizsban tartottak. Az 55 éves Zellweger merész, félvállas fekete csipkeruhában jelent meg, amelyet combig érő sliccelés tett még szexibbé. A ruha picit hasonlított arra a darabra, amelyet a színésznő a 2001-es, brit premieren viselt. Hugh Grant, aki a filmsorozatban Daniel Cleavert alakítja, klasszikus fekete öltönyt és fehér inget viselt.

Hugh Grant és Renée Zellweger a Bridget Jones új részének párizsi bemutatóján

Forrás: Getty Images

Az új film, Bridget Jones: Mad About the Boy, a negyedik része Helen Fielding regényein alapuló romantikus vígjátékok sorozatának. A történetben Bridget Jones most a társkereső applikációk világában próbál szerencsét, miközben egy fiatalabb férfi akarja meghódítani. A film középpontjában a munka, az anyaság és az új szerelmek közötti egyensúlykeresés áll, ráadásul Bridget fia, Billy, az apja hiányával küzd.

Renée Zellweger 6 évre visszavonult a színészettől

A filmben több ismerős arc is visszatér, köztük Emma Thompson, Gemma Jones és Jim Broadbent. Zellweger a brit Vogue-nak adott interjújában arról beszélt, milyen különleges élmény volt újra életre kelteni a karaktert: „Ez szokatlan élmény, hogy egy karaktert életének különböző szakaszaiban újra és újra eljátszhatok.”

A színésznő továbbá kitért arra is, hogy miért vonult vissza 6 évre a színészkedéstől 2010 és 2016 között. „Szükségem volt rá. Elegem volt a saját hangom hallgatásából” – vallotta be. A szünetet produktívan töltötte: nemzetközi jogot tanult, zenét írt, házakat épített és időt szentelt a családjának.