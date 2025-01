Sikamlós titok derült ki Hugh Grantről: hazavitte a forgatásról Renée Zellweger bugyiját

Renée Zellweger interjúban tekintett vissza karrierje néhány fontos állomására és a karaktereihez tartozó öltözékeire, amelyek közül talán a legikonikusabb szerepének, Bridget Jonesnak a ruhatára a legemlékezetesebb, legalábbis néhány darabja biztosan. A színésznő azt is elárulta, hogy a 64 éves Hugh Grantnek talán még a mai napig van egy darabja belőle.

Bridget Jones ikonikus bugyija Hugh Grantnél lenne?

Forrás: Photo12 via AFP/Archives du 7e Art/Universal PIctures

Hogy Hugh Grant tényleg őrzi-e Bridget Jones bugyiját, azt Renée Zellweger szerint csak ő tudhatja

A sztár az interjúban arról mesélt, milyen érzés volt újra és újra eljátszani a Bridget Jones fergeteges és drámára hajlamos főhősnőjének szerepét az évek során, több részen keresztül. „Annyira szokatlan élmény, hogy egy karaktert eljátszhatok az életének a különböző szakaszaiban” — mondta a színésznő, megjegyezve, hogy elég különleges élmény volt.

Zellwegerhez hasonlóan Grant is újra eljátszotta a saját szerepét, a flörtölő, elkötelezettség-fóbiás Daniel Cleavert. A 2001-es eredeti romantikus komédia első részében a karaktere üldözőbe veszi Jonest, és az első együttlétük során megdöbben a lány „abszolút hatalmas” bugyiján. Az ikonikus alsónemű, amit Jones maga is ijesztő, a nagyik körében nagyon népszerű hasszorító nadrágnak nevezett, a forgatás után állítólag haza is ment Granttel, de hogy a pletykából mi igaz, azt a színésznő szerint Hugh Granttől kell megkérdezni...