Hollywoodban sztárrá válni még az USA szülötteinek is nehéz és hosszú út, amely kitartó munkát igényel. Ám, aki figyelte Budavári Fülöp karrierjét, tudja, hogy az influenszerből lett Sztárban Sztár- és Ninja Warrior-riporter, a Farm VIP egykori szereplője nem ijed meg a munkától. Olyannyira nem, hogy három éve úgy döntött, Amerikában próbál szerencsét, ahol eredetileg televíziós műsorvezető szeretett volna lenni, ám a sors úgy hozta, hogy most egy tévésorozatban szerepelhet.

Budavári Fülöp egy amerikai sorozatban szerepel

Forrás: Instagram/iamfulop

Budavári Fülöp sorozatsztár lehet?

Sajtóértesülések szerint Budavári Fülöp a kitartó munkájának köszönheti, hogy eddig 20 kisebb szerepet is megkapott, hiszen a fiatal magyar heti 2-3 castingon vesz részt.

Jelenleg egy tévésorozatban szerepel, amelyből az Instagram-oldalán is megosztott egy jelenetet: Fülöp egy olyan fiatal férfit alakít, aki beleszeret az őt támogató, az édesanyjával egyidős nőbe.

Bár ez is egy kisebb szerep, Fülöp nem adja fel, tudja, milyen nehéz bekerülni egy olyan filmbe, amelyben A-listás sztárok játszanak. Továbbra is eljár a válogatásokra, és ki tudja, egyszer talán belőle is hollywoodi filmsztár lesz.

Fülö egy interjúban azt is elmondta, hogy ha itthon kapna lehetőséget, a projekt idejére szívesen hazajönne, de eddig nem érkezett hozzá olyan ajánlat, ami találkozott volna az elképzeléseivel.