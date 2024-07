Budavári Fülöp rákvörösre égett: meglátszik rajta a pólója nyoma - FOTÓ

Budavári Fülöp Instagram-oldalán mutatta meg, hogy milyen pórul járt. A Farm VIP egykori szereplőjére ráégett a felsője. Valószínűleg most egy életre megtanulta, hogy a fényvédelem mennyire fontos.

Budavári Fülöp rákvörös lett

A Farm VIP egykori szereplője bizonyára élvezi a nyarat és a napsütést is szereti, de talán a jövőben kicsit visszavesz a napfürdőzésből. Budavári Fülöp Instagram-oldalán mutatta meg, milyen eredménnyel zárult egy sugárzó napja: teljesen ráégett a felsője. A Kaliforniában élő celeb bizonyára egy életre megtanulta, hogy nem érdemes félvállról venni a fényvédelmet, ugyanis még azzal együtt is érhetnek bennünket csúnya balesetek, de anélkül garantált a rákvörösre égés.

A fájdalmas baklövést azonban nem takargatja, ahogy korábban arról is őszintén nyilatkozott, hogy milyen plasztikai műtéten esett már át: bőrfeszesítő beavatkozást végeztek rajta. "Kövér kisgyerekként sajnos kitágult a bőröm és emiatt a rengeteg edzés ellenére is vannak dolgok, amin nehezebb változtatni" - árulta el annak idején Fülöp azt, miért is vetette magát alá annak a műtétnek. Nem mindenki vállalja egyébként ilyen bátran azt, ha kés alá fekszik. Sok olyan sztár van, aki akkor sem hajlandó beismerni, nemcsak a génjeinek köszönheti kiváló kinézetét, ha egyértelműen látható, hogy egy ügyes sebész keze munkáját dicséri a fiatalos arc, vagy a karcsú forma.