Fotón Jason Momoa új szerelme: először jelentek meg együtt a vörös szőnyegen

Jason Momoa és Adria Arjona először jelentek meg hivatalosan egy nyilvános eseményen, amikor részt vettek az SNL50 koncerten New Yorkban. A pár kézen fogva, széles mosollyal pózolt a vörös szőnyegen, egyértelművé téve, hogy kapcsolatukat nem kívánják tovább titokban tartani.

Jason Momoa és Adria Arjona

Jason Momoa és Adria Arjona meghitt pillanatai

Jason Momoa és Adria Arjona a lesifotók elől nem tudott elbújni: korábban New York-i utcáin kapták lencsevégre őket, kézen fogva sétálgattak.

Momoa 2024 májusában, négy hónappal Lisa Bonet-től való válásának véglegesítése után osztott meg először közös fotókat Arjonával. Egy Japánban készült képsorozat egyik fotóján a színész átkarolta Arjonát, de akkor baráti társasággal voltak.

„Japán, te egy valóra vált álom vagy, elszállt az agyam" — írta akkor a bejegyzésében Momoa.

Momoa Ázsiában forgatta motoros sorozatát, az On the Roamot, közben pedig egyre több időt töltött együtt Arjonával.

Jason Momoa válása

A színész és Lisa Bonet 2022 januárjában jelentették be különválásukat, hat év házasság után. Két évvel később, 2024 januárjában Bonet hivatalosan is beadta a válókeresetet. Momoát a válás bejelentése után rövid ideig kapcsolatba hozták Eiza Gonzálezzel, azonban sem ő, sem a mexikói színésznő nem erősítette meg a pletykákat. Most azonban úgy tűnik, a színész új kapcsolatában megtalálta a boldogságot, már nem kívánja titkolni Arjonát.