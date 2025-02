Elképesztő fotót posztolt az 55 éves Csisztu Zsuzsa — 20 évet is letagadhat

Csisztu Zsuzsa 1982-től tíz éven keresztül válogatott tornászként versenyzett, tízszeres magyar bajnok, háromszoros mesterfokú bajnok, olimpikon és világversenyek sikeres résztvevője volt. Sportolói pályafutása után a média világában is meghatározó szereplővé vált, számos sportműsor házigazdájaként és szerkesztőjeként dolgozott. Olyan világsztárokat interjúvolt meg, mint David Beckham, Michael Schumacher és Magic Johnson, de saját podcastjében nemrég Szoboszlai Dominik is megszólalt. Csisztu jogi végzettséget is szerzett: sportjogi szakjogászként végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és sportdiplomataként Magyarországot képviseli a nemzetközi sportéletben.