Kanye West feje fölött összecsaptak a hullámok: kezdik szivárogtatni a szexvideóját

Rájár a rúd Kanye Westre: hiába fizetett horrorösszeget azért, hogy eltüntesse szexvideóját, amin egy prostituálttal hancúrozik, most kiderült, hogy a videó nagyon is létezik, sőt! Kanye West az elmúlt napokban nagyon sok embert sértett meg maga körül, köztük azt a Kevin Blatt-tet is, aki annak idején eltüntette az ominózus videót.

Kanye West botrányt botrányra halmoz: nem elég, hogy feleségét, Bianca Censorit egyszál semmiben mutogatta a vörös szőnyegen, kiderült, hogy webshopján önkényuralmi jelképpel dekorált pólókat árult. A Shopify azonnal törölte, de addigra már a népharag Westre zúdult. Kevin Blatt sem volt elragadtatva a rapper viselkedésétől. Ő az a férfi, akit Hollywoodban arról ismernek, hogy mindent eltüntet, ami a hírességek számára kínos, de ugyanezeket a dolgokat elő is tudja ám keríteni... Instagram-oldalán pedig jelezte, hogy Kanye Westről is van kompromittáló felvétele. Úgy tűnik, ő lesz az, aki egyetlen gombnyomással bosszút áll a rapper összes húzásáért. Kanye West Forrás: Getty Images Kanye West a házassága és a karrierje is romokban Kanye West 2012-ben jelentős összeget, körülbelül 250 000 dollárt fizetett egy róla készült szexvideó eltávolításáért. A felvételen West egy escorttal látható, miközben drog hatása alatt áll. A videó, ami egy ellopott laptopról származott, akkor készülhetett, amikor West Kim Kardashiannal randizott. Már akkor is sok jóakarója lehetett, a felvételt ugyanis több forrásnak is felajánlották megvételre. Keresnie kellett tehát valakit, aki segített abban, hogy a fájl végleg eltűnjön. Kevin Blatt a sértett fixer Kevin Blatt neve mindenkinek ismerős Hollywoodban. A férfi eredetileg felnőttfilmekkel kereskedett, de sok minden belefért neki az üzletbe. Ő az, aki hosszú évek óta segít a hírességeknek elsikálni a kínos dolgokat. Például eltüntetni olyan szexvideókat, amelyekre milliók lettek volna kíváncsiak. Ügyfelei között volt Cameron Diaz, akit szexvideójáért egy fotós 2,5 millió dollárral zsarolt, és Jennifer Lopez, akit exférje, Ojani Noa zsarolt a nászútjukon készült felvételekkel, de a legismertebb mégis Paris Hilton volt, akinek szexvideója One night in Paris címmel került ki nemcsak a netre, de a tékákba is. Hogy mekkora összegekről van szó: West állítólag 250 ezer dollárt fizetett a videó eltüntetéséért, de a rapper a botrányaival elérte, hogy a videó mégis előkerüljön. A felvételből egyelőre egy kocka került nyilvánosságra, miután West antiszemita megjegyzésekkel is tetézte botrányait. Blatt az Instagramon emlékeztette Westet arra, hogy ő segített a rappernek korábban a kínos felvétel eltüntetésében, hangsúlyozva, hogy egy nehéz helyzetben barátként támogatta. A posztba pedig beillesztette azt a bizonyos képkockát, ami bizonyítja a felvétel meglétét.

Mindenki feszülten figyel A rappernek most nem csak a karrierje van veszélyben. A legfrissebb hírek szerint ugyanis felesége, Bianca Censori válni készül tőle, mert elege lett férje viselkedéséből.