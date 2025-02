Ezért kattanhatott be Kanye West: felülvizsgálta a diagnózisát és nem szedi a gyógyszereit

Amíg a világ döbbenten figyeli Kanye West legújabb kitöréseit az X-en, volt felesége, Kim Kardashian látszólag változatlanul folytatja mindennapjait. Míg Kanye megdöbbentő és sokkoló posztokkal árasztja el a közösségi médiát, Kim az üzleteire koncentrál, és a valóságshow-jában, valamint online platformjain népszerűsíti saját termékeit. Korábban azonban már beszélt arról, hogy Westnek mentális gondjai vannak, Kanye pedig a minap kifejtette, rájött, nem beteg.

Kanye West és Kim Kardashian 2022 márciusában váltak el

Kim Kardashian nem kommentálja Kanye West kirohanásait

Kim, akinek négy közös gyermeke van a rapperrel, tudatosan kerüli, hogy nyilvánosan reagáljon volt férje viselkedésére, egyik bejegyzésében sem tett említést Kanye West bizarr és sokak számára felháborító posztjairól. A 44 éves celeb különböző bőrápolási termékeket és napszemüvegeket is megosztott követőivel, mintha semmi sem történt volna. Ezzel egyértelműen jelzi, hogy nem kíván belekeveredni Kanye jelenlegi közösségimédia-balhéjaiba.

Kanye West olyan, mint aki megőrült

A rapper a Grammy-díjátadó után a után az X-en botrányos bejegyzéseket tett közzé. Ezek között antiszemita megjegyzések, nőket alázó nézetek, P. Diddy szabadon bocsátásának követelése, valamint felesége, Bianca Censori feletti „uralmáról” szóló kijelentések is szerepeltek. Kanye most a mentális egészségéről is nyilatkozott. A rappert 2016-ban bipoláris zavarral diagnosztizálták, ám azt állítja, ez téves, és valójában autista. Hozzátette, felesége, Bianca bátorította arra, hogy vizsgálja felül korábbi diagnózisát. Kanye elmondta, hogy többé nem szedi a bipoláris zavarra felírt gyógyszereit, ehelyett a kreativitásának megőrzésére és az öntudatosságára helyezi a hangsúlyt.