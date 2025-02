Kevin Costner a szemével vetkőztette le Chert: pillantásától felforrt az egész stúdió

Az év egyik legnagyobb televíziós eseményét, az SNL50: The Homecoming Concertet 2025. február 14-én tartották New Yorkban, a legendás Radio City Music Hallban. A gála a Saturday Night Live elmúlt 50 évét ünnepelte, és a legnagyobb sztárok gyűltek össze, hogy méltóképpen emlékezzenek meg a show hatalmas kulturális hatásáról. A fellépők között természetesen ott volt Cher is, aki a világ egyik legismertebb és legkarizmatikusabb előadója. A 78 éves énekesnő ismét bebizonyította, hogy a színpad az ő világa, és az idő tényleg nem fog rajta – a jelek alapján ez Kevin Costnert is elvarázsolta.

A 78 éves énekesnő ismét bebizonyította, hogy a színpad az ő világa, és az idő tényleg nem fog rajta – a jelek alapján ez Kevin Costnert is elvarázsolta

Forrás: Virginia Sherwood/Peacock via Ge/Getty Images

Kevin Costner reakciója – a pillanat, ami mindent megváltoztatott

Az est egyik csúcspontja az volt, amikor Cher előadta ikonikus slágerét, az If I Could Turn Back Time-ot. A tömeg ujjongott, az emberek felálltak a helyükről, és minden szem a dívára szegeződött.

A ruhaválasztása sem maradt észrevétlen: egy áttetsző, csillogó bodysuitban lépett színpadra, amelyet egy szegecses bőrdzsekivel tett még vagányabbá. A haja ikonikus, sötét fürtökben omlott az arcába, miközben magabiztosan mozgott a reflektorfényben.

Miközben Cher teljes odaadással énekelte a dalt, a kamera egy pillanatra Kevin Costnerre váltott – és ez elég is volt ahhoz, hogy az internet felrobbanjon. A 70 éves színész hátradőlve ült a közönség soraiban, kezeit összekulcsolta a feje mögött, és elmerengve, sejtelmes mosollyal figyelte az előadást. Az arca elárulta: rendkívül különleges pillanatokat él meg. A reflektorok kék fénye még inkább kiemelte elmélyült tekintetét, és a rajongók azonnal rárepültek a témára.

Úristen, Kevin és Cher! Teljesen el tudom képzelni őket együtt!

– írta egy Twitter-felhasználó.

A kommentek és mémek áradatától kezdve egészen addig, hogy néhányan már egy új hollywoodi románc lehetőségét is felvetették, az internet egyértelműen imádta ezt a pillanatot.

Cher és Costner együtt az évfordulós gálán – véletlen vagy sorsszerű?

A történet azonban itt még nem ért véget. Két nappal később, február 16-án, amikor az SNL50: The Anniversary Special lezajlott, Kevin Costner és Cher már egymás mellett ültek. Az évfordulós műsor humoros kérdezz-feleleket is tartalmazott, amelyet Tina Fey és Amy Poehler vezettek, és amelyben több sztár is részt vett.

Costner sármosan elegáns volt fekete ingben és zakójában, míg Cher egy merészen dekoltált, kristályokkal díszített fekete ruhát választott az alkalomra, szőke kontyban tündökölve. A közös szereplésük pedig csak tovább fokozta a rajongók izgalmát.

Cher ruhája – merész vagy túlzás?

Miközben Cher előadása elképesztő sikert aratott, ruhaválasztása vegyes reakciókat váltott ki. A merész, áttetsző bodysuitot és szegecses dzsekit egyesek imádták, mások viszont túlzásnak érezték. Néhányan meglepő spekulációkat is megosztottak Cher alakját illetően: „Terhesnek tűnik?” – kérdezte valaki, míg egy másik kommentelő határozottan kijelentette: „Szerintem terhes!”