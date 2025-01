Akit a fényűzés majdnem csődbe vitt: 7 érdekesség a 70 éves Kevin Costnerről

Yellowstone sorozat, Farkasokkal táncoló, Több, mint testőr. Mi a közös bennük? Hát az, hogy mindegyikben Kevin Costner alakította a főszerepet! Születésnapja alkalmából összeszedtünk 7 érdekességet a ma 70 éves színészről, amit talán nem tudtál!

Kevin Costner 70 éves lett.

Forrás: Collection ChristopheL via AFP

1. Üzleti diplomát szerzett

A kiváló színész a Kaliforniai Fullerton Egyetemen alapszakos üzleti diplomát szerzett, és a színjátszás is egyetemi évei alatt került érdeklődése középpontjába.

2. Egy váratlan találkozás miatt kötelezte el magát a színészet mellett

Akkor döntötte el végleg, hogy a színészi pályát folytatja, amikor egy repülőúton Richard Burtonnel utazott együtt, aki azt tanácsolta neki, hogy folytassa a színészkedést. Ez a véletlen találkozás jó befektetésnek bizonyult.

Karrierje kezdetén Kevin Costner Disneylandben is dolgozott.

Forrás: Getty Images

3. Kevin Costner fiatalon Disneylandben dolgozott

Színészi karrierje hajnalán a legendás színész egy időben Disneylandben dolgozott, ahol a dzsungelben úszó hajókat vezette.

4. Kiváló zenész, saját country-zenekara is van

Kevesen tudják, de a színészet és filmrendezés mellett zenészi babérokra is tör a Yellowstone sztárja. Remekül játszik gitáron, 2007-ben pedig zenekart is alapított Kevin Costner & Modern West néven. Legutóbbi lemezük dalai még a sorozat 3. évadában is felcsendülnek.

Kevin Costner & Modern West néven country zenekart alapított.

Forrás: ddp images via AFP

5. Aranymálna és Oscar-díj

Senkit nem lep meg, hogy Kevin Costnernek Oscar-díja van, az már érdekesebb, hogy ezeket nem színészi, hanem a legjobb rendező és legjobb fényképezés kategóriában nyerte a Farkasokkal táncoló c. klasszikusért. Még a legjobb színészeknek is lehetnek mellényúlásai, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy összesen 6 aranymálnát nyertek el Kevin Costner filmek.

Két Oscar-díjat kapott a 63. Oscar-díjátadón a legjobb filmért és a legjobb rendezésért.

Forrás: Getty Images

A legendás Több, mint testőr, illetve a Robin Hood, a tolvajok fejedelme filmért nyerte el az Aranymálnát a legrosszabb színész kategóriában.

6. A fényűző életet élő Kevin Costner

Noha filmjeiben visszafogott karaktereket alakít, a való életben igencsak fényűző életet élt, amik később anyagi problémákhoz is vezettek. Pazar villák, luxusutak, és méregdrága autók életének mindennapjait képezték.