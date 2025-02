Minden, amit tudnod kell a Bridget Jones szépfiújáról, Leo Woodallról

Az új Bridget Jones-film Helen Fielding 2013-as regénye alapján készült, és ismét Renée Zellweger alakítja a szeretett hősnőt. Hugh Grant is visszatér a nőcsábász Daniel Cleaver szerepében, de sajnos Colin Firth karaktere, Mark Darcy, nem lesz jelen, ugyanis, amint az a film trailerében is látható: Bridget özvegy lett. A filmben Leo Woodall Roxster szerepét alakítja, aki az egyik lehetséges szerelmi szál Bridget életében.

Ki is valójában Leo Woodall, az új Bridget Jones-film szívtiprója?

Leo Woodall 1996. szeptember 14-én született Londonban; jelenleg 28 éves. A színészet már gyerekkora óta közel állt hozzá, hiszen édesapja, Andrew Woodall is színész, és anyja is ebben a szakmában kezdte pályafutását. Mégis, amikor Leo színésznek készült, apja figyelmeztette: „Csinálj bármit, csak ne legyél színész!” Szerencsére Leo nem hallgatott rá.

Hogyan lett híres?

Leo karrierje 2019-ben indult, amikor szerepet kapott a Man Down című rövidfilmben. Ezután játszott a Cherry című filmben Tom Holland oldalán, majd az Amazon kémthrillere, a Citadel következett.

Legismertebb szerepeit azonban a The White Lotus és a One Day sorozatokban kapta. Az utóbbiban Dexter Mayhew karakterét formálta meg, ami rengeteg rajongót hozott neki.

Miért olyan népszerű?

Leo Woodall nemcsak tehetséges színész, de rendkívül karizmatikus személy is. A One Dayben bemutatott alakítását sokan a romantikus férfi főszereplők új generációjának nevezik. Karaktere, Dexter, bonyolult és sok hibát elkövet, de mégis rendkívül szerethető marad. A színész szerint „nem minden fekete-fehér, mindenkinek megvan a maga története” – és ezt játékával remekül vissza is adja.

Chiwetel Ejiofor, Renée Zellweger és Leo Woodall

Mi lesz a következő nagy projektje?

A One Day sikere után Leo Woodall az Apple TV Prime Target című thrillerében is szerepet kapott, ahol egy matematikai zsenit alakít, aki felfedezi a prímszámok titkát. De a legnagyobb durranás egyértelműen a Bridget Jones: Bolondulásig (Bridget Jones: Mad About The Boy) lesz, ahol Roxster szerepében láthatjuk.

Kivel randizik Leo Woodall?

Ha valaki híres sorozatban szerepel, gyakran előfordul, hogy a kollégájával köt romantikus kapcsolatot. Leo Woodall esetében pontosan ez történt! A The White Lotus forgatásán találkozott Meghann Fahy-val (aki Daphnét játszotta), és hamar szerelem lett belőle. A kapcsolatukat először pletykák övezték, de mostanra nyilvánosan is vállalják.

Milyen magas és hol tudod követni Leot?

Leo 185 cm magas, és az Instagramon is aktív. Ha kíváncsi vagy a mindennapjaira, a fotóira és a legfrissebb hírekre, kövesd be: @leowoodall felhasználónéven találod!