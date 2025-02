Meghan Markle pompomlányos mozdulatokkal üzent: testbeszédszakértő árulja el, hogy kinek és mit

A 2025-ös Invictus Games nyitóünnepségén fellépett Katy Perry, Nelly Furtado és a Coldplay énekese, Chris Martin. Sussex hercege és hercegnéje nagyon élvezte a megnyitót, amikor a kamera Harry hercegre és Meghanra állt rá, a tömeg ujjongani kezdett. Egy testbeszédszakértő érdekes részleteket vett észre a pár interakcióiban, különösen Meghan Markle pompomlányos mozdulatai keltették fel az érdeklődését, amelyek szerinte üzenetek.

Meghan Markle pompomlány-mozdulatai üzenetek

Forrás: Samir Hussein/WireImage/2025 Invictus Games Vancouver - Opening Ceremony

Kinek üzent Meghan Markle, és főleg mit, a „pompomlánykodással”?

Az Invictus Games egy sportverseny, amely a sérült katonákat és nőket támogatja, és ami nagyon közel áll Harry herceg szívéhez. Meghan Markle nem is lehetett volna büszkébb a férjére, aminek hangot is adott a megnyitón. A nyitóceremóniát a sussexi hercegi pár a lelátóról nézte végig, és úgy tűnt, nagyon élvezik a show-t: a közönséggel együtt táncoltak a popslágerekre, Meghan még pompomlányos mozdulatokat is tett. A vicces gesztus azonban szimbolikus, legalábbis ezt állítja a testbeszédszakértő, Judi James.

„Amikor Meghan felkapott két nagy kék pom-pomot, és a feje fölé emelve táncolt velük, az egy szimbolikus gesztus volt, mivel a játékokon eddig tanúsított testbeszéde nagyon hangsúlyosan Harry pompomlányának és első számú rajongójának szerepében határozta meg őt. Itt a vektor szerepébe helyezte magát, a közönséget és annak szeretetét Harry felé fordítva. A beszédében olyan megjegyzések szerepeltek, mint 'Látni fogjátok őt egész héten, látni fogjátok őt a játékokon', hogy a várakozás érzetét keltse, a nyitóünnepségen tett gesztusai és pózai pedig odaadó rajongásról és csodálatról árulkodtak. Ahogy izgatottan a karjába kapaszkodott, vagy az arcát nézte, amikor a színpadról megemlítették a férjét” — mondta el véleményét a Mirrornak James, aki szerint a hercegné minden mozdulata a Harry herceg iránti büszkeségről, dicséretről és elismerésről tanúskodik.