Megtörte a csendet Meghan Markle: drámai változás állt be a házasságában

Egy biztos: Meghan Markle nem unatkozik mostanában. Hónapok óta dolgozik As Ever nevű új életmódmárkáján és lassan a Netflixen indult életmód műsora a With Love, Meghan munkálatainak végére is pontot tett. Hogy milyen hatással van ez a feszített munkatempó a házasságára? Ő maga mondta el.

Meghan Markle és Harry herceg szerelme látszólag töretlen.

Forrás: WireImage

Kitálalt házasságáról Meghan Markle

A változások ideje

A hercegné őszintén beszélt arról, hogyan alakult az elmúlt időszakban a házassága: szerinte még erősebb lett a kapcsolatuk Harry herceggel, ami most olyan, mintha újra a mézeshetekben járnának.

Az pedig, hogy ennyire elfoglalt, egyáltalán nem mérgezi meg szerelmüket, sőt: a rengeteg projektnek hála újabb lendületet vett a kreativitása, ennek köszönhetően pedig a herceg újra azt a szenvedélyt látja benne, amit a kapcsolatuk legelején– írja a Mirror.

Az új projektet irányvonala ugyanis nagyon hasonlít Meghan régi blogjának tartalmaira, ami a gasztronómiára, utazásra és szépségápolásra összepontosított.

A férjem akkor ismert meg, amikor a The Tiget vezettem, és látom a csillogást a szemében, amikor látja, hogy ugyanazt csinálom, amit akkor. Szinte olyan, mint egy újabb mézeshetek időszaka, mert pontosan olyan, mint az elején: figyel, ahogy írok, hírleveleket szerkesztek, finomhangolom a részleteket. Azt hiszem, ugyanannyira élvezi nézni ezt a folyamatot, mint amennyire én szeretem csinálni. Egyszerűen szórakoztató. Ez az, aki mindig is voltam.

– mondta a hercegné.