Palvin Barbara meztelen-fehérneműben mutatta meg tökéletes alakját

Palvin Barbara már egy ideje együttműködik az egyik leghíresebb olasz fehérneműmárkával és a legújabb közös kampány is fantasztikusra sikeredett.

Palvin Barbara és a meztelen-fehérnemű

Szebb, mint valaha

A 31 éves, friss házas magyar modell sokféle stílust kipróbált már a fotózások alkalmával, de mindig visszatér a fehérneműs kampányokhoz, nem véletlenül: tökéletes alakját bűn lenne ruha alatt rejtegetni.

A legújabb fotóin testszínű fehérneműben láthatjuk, a laza, hullámos frizurával és natúr sminkkel és azt kell mondjuk, Barbi szebb, mint valaha.

Talán ez a férjének, Dylan Sprouse-nak is köszönhető, akivel 2023-ban keltek egybe és azóta is sugárzik róluk a szerelem. Olyannyira, hogy a közeli ismerősök azt suttogják, már a gyerekvállalás is megfordult a fejükben.