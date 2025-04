Már biztos, hogy jön Az ördög Pradát visel 2. része: íme minden, amit tudni lehet a folytatásról

A 2000-es évek egyik legikonikusabb filmjei, valamint a legjobb vígjátékok közé sorolható Az ördög Prádát visel című alkotás, ami egy frissen végzett főiskolás, ambiciózus újságíró lány, Andy Sachs történetét meséli el, aki egyáltalán nem illik a fényűző magazin összképébe. A rettegett Miranda Priestly mellett kell helytállnia, mint asszisztens, aki nem könnyíti meg a dolgát — Miranda tökéletes ellenőrzése alatt tartja a Runway Magazine-t, megkeserítve ezzel minden munkatársa életét. Az ördög Prádát visel szereposztásában olyan sztárok parádéznak, mint: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci, akik emlékezetessé és nagy kedvenccé tették a női lelkeknek szóló vígjátékot.

Az ördög Prádát visel szereplői

Forrás: Northfoto

Az ördög Prádát visel 2

Már 2006 óta rebesgetnek egy második részt, de eddig nem sok információ látott napvilágot a projektről. Most azonban elérkezett a várva várt pillanat, a Disney hivatalosan is megerősíttet, hogy érkezik Az ördög Prádát visel 2. — Az eredeti forgatókönyvíró, Aline Brosh McKenna és a producer, Wendy Finnerman közreműködésével. Ez már önmagában is több, mint biztató, de a rajongók számára még ennél felfokozottabb örömet jelenthet, hogy két feledhetetlen karakter is visszatérhet a szereplőgárdába.

A Disney hivatalosan is megerősítette, hogy érkezik az ördög Prádát visel 2

Forrás: Profimedia

Hivatalos megerősítés még nem támasztja alá, de a hírek szerint Meryl Streep és Emily Blunt is eljátsszák majd újra ikonikus szerepeiket: Miranda Priestlyt és Emily Charltont.

A történet cselekménye szerint Miranda divatmagazinja válságba kerül, és segítséget kér korábbi asszisztensétől, aki azóta sikeres reklámszakemberré nőtte ki magát. Ez a cselekményszál rengeteg humort ígér, a legjobb amerikai vígjátékokhoz híven, hiszen Miranda új kihívásokkal néz szemben a modern, digitális korban és Emily sem az alárendeltje már, hanem egyenrangú partner.

Meryl Streep és Emily Blunt is újra szerepelnek Az ördög Prádát visel második részében

Forrás: Northfoto

Anne Hathaway visszatér a filmbe?

A legnagyobb kérdés az, hogy Az ördög Prádát visel főszereplője, Anne Hathaway, aki Andy karakterét alakította visszatér-e szerepéhez. A színésznő korábban árnyáltan így fogalmazott: szereti a karaktert, de már túllépett rajta, valamint azt is elárulta, hogy egy új karrierfázisban szívesen visszatérne a gyökereihez. Egyelőre homály fedi Andy visszatérését a történetbe, de a rajongók nagyon reménykednek benne. Stanley Tucci is megszólalt, aki Nigel szerepében nyújtott emlékezetes alakítást: „Tudom, hogy dolgoznak rajta” − bár részleteket nem árult el, de optimista a folytatás tekintetében. A rajongók abban bizakodnak, hogy Nigel is fontos szereplője lesz a második résznek, hiszen karaktere színt vitt az alkotásba, és arról sem feledkezhetünk meg, hogy fontos eleme volt az eredeti történetnek.