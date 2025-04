Felismerhetetlen lett Johnny Depp: ősz szakállal és hajjal sokkol – FOTÓ

A Lionsgate április 14-én, hétfőn jelentette be, hogy hivatalosan is elindult a Day Drinker című film forgatása. A produkcióban Johnny Depp egy titokzatos vendéget alakít, aki egy magánjachton találkozik a Madelyn Cline által játszott bárpultossal. A történet szerint „belekeverednek egy bűnöző (Penélope Cruz) ügyeibe, és olyan módon kapcsolódnak egymáshoz, amire senki sem számított”.

Johnny Depp felismerhetetlen új szerepében

Forrás: Getty Images

A film rendezője Marc Webb, akit legutóbb a Disney élőszereplős Hófehérke-adaptációjából ismerhet a közönség. A produkció indulásakor így nyilatkozott: „Izgatott vagyok, hogy Johnnyval, Madelynnal, Penélopéval kezdhetjük meg a forgatást”. A forgatás helyszíne Spanyolország, és a stúdió már meg is osztotta az első hivatalos fotót a filmből, amelyen a 61 éves Johnny Depp egy pohárral a kezében, szinte felismerhetetlenül jelenik meg – ősz szakállal és hajjal, teljesen új külsővel.

Johnny Depp új filmje: a színész Penélope Cruz oldalán tér vissza

A Day Drinker nem csupán Johnny Depp első nagy stúdiófilmje 2018 óta, hanem egy újabb közös munka Penélope Cruzzal, akivel korábban már három alkalommal dolgoztak együtt, például a Karib-tenger kalózaiban is 2011-ben.

A hollywoodi színész az elmúlt években a nyilvánosság előtt zajló rágalmazási perével került a figyelem középpontjába, amelyet volt felesége, Amber Heard ellen indított. A botrányt követően Depp először a francia Jeanne du Barry című film főszerepében tűnt fel, majd rendezőként is bemutatkozott a Modi: Three Days on the Wing of Madness című alkotással.