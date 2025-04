Demi Moore bizarr szépségtrükkje — Így kínozza magát a tökéletességért

A 62 éves színésznő még mindig elképesztő formában van – olyannyira, hogy sok huszonéves csak ámulva nézheti az alakját. De nem a jó géneknek, vagy egy csodakrémnek köszönhető, hanem annak, hogy Demi Moore szépségtrükkje bizony kemény kompromisszumokkal jár. A színésznő elárulta: minden reggel hideg fürdővel indítja a napját. Ez szó szerint jeges vízbe való mártózást jelent – nem néhány persec hűs zuhanyt, hanem egy valódi kihívást a testnek és a léleknek is.

Demi Moore még a fájdalmat is eltűri szépsége érdekében

Forrás: Getty Images

Demi Moore hajmeresztő szépségpraktikája

Jeges fürdő

Az úgynevezett „ice bath”, azaz a jeges fürdő egyre népszerűbb módszer nemcsak sportolók, de hírességek körében is. Fokozza a vérkeringést, feszesíti a bőrt, serkenti az anyagcserét és természetes módon csökkenti a gyulladásokat – de azért valljuk be, reggel hatkor beülni egy hűtőszekrénnyel vetekedő kádba, nem épp álomszerű indulás. Demi Moore viszont ebben is maximalista: ha kell, saját magát „bünteti”, hogy fenntartsa azt az időtlen kisugárzást, amiről világszerte ismerik. Persze, nem csak a fizikai fájdalom játszik szerepet a dologban.

Demi Moore jeges fürdővel tartja frissen szépségét

Forrás: Getty Images

A hideg víz szimbolikus is: egyfajta ébredés, egy rituálé, amiben az ember szembenéz önmagával. Egy nő, aki tudja, hogy mit akar látni a tükörben – és nem fél tenni érte.

És bár a világ imádja a természetes szépség kifejezést, az igazság az, hogy a „természetesség” mögött gyakran ott rejlik egy adag kitartás, önuralom és igen… némi kín is.

Tudatos táplálkozik és rendszeresen sportol

A hideg fürdő mellett Demi Moore tudatosan táplálkozik, rendszeresen mozog, és lelki egyensúlyára is nagy figyelmet fordít – de az egész napját elindító jégzuhany mégis kiemelkedik. Nem azért, mert trendi, hanem mert bátor. Mert nem mindenki képes arra, hogy nap mint nap szó szerint lefagyassza a testét – csak hogy ragyogjon.

Demi Moore szokása lehet extrém, de inspiráló is. Nem kell jéghideg vízbe ülnünk ahhoz, hogy elhiggyük: néha a saját határainkon túl kezdődik a valódi önszeretet. A színésznő példája nem arra tanít, hogy kínozzuk magunkat, hanem arra, hogy néha igenis tenni kell önmagunkért, még akkor is, ha az nem mindig kényelmes.