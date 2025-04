Egy tragédia körüli nyomozásból csinált viccet John Mulaney. Szavai megosztották a közönséget, amikor szatirikusan kommentálta Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa halálának körülményeit, illetve a hosszadalmas rendőrségi vizsgálatot.

Gene Hackman és Betsy Arakawa halála körüli nyomozásán viccelődött egy komikus

Forrás: Northfoto

„470. számú sajtótájékoztató”: a komikus célkeresztjében a Gene Hackman halála körüli nyomozás

Mulaney a műsorban ironikusan kommentálta a hatóságok nyomozását: „A tudósok most úgy gondolják: ‘Úgy gondoljuk, hogy a dinoszauruszokat 66 millió évvel ezelőtt ölte meg egy aszteroida’” – kezdte. Majd így folytatta: „Hagyd abba, ezt nem tudod. Még azt sem tudjuk, hogyan halt meg Gene Hackman és felesége.” A humorista később a Santa Fe-i rendőrség feltételezéseit is parodizálta: „Mit szólsz a Santa Fe-i rendőrséghez? ‘Ó, helló. 470. számú sajtótájékoztató. Most azt hisszük, hogy egy patkány megharapta Mrs. Hackmant, és a kezét múmia kezévé változtatta.’ Csak lassíts, nem tudod, mi történt.” A közösségi média gyorsan reagált a hallottakra, voltak, aki viccesnek találták Mulaney szatíráját, mások szerint ízléstelen volt, amiket mondott.

Több hét volt, amire összeállt, hogyan halt meg a házaspár

Gene Hackman, a kétszeres Oscar-díjas színész 95 évesen hunyt el, míg felesége, a 65 éves egykori klasszikus zongorista, Betsy Arakawa, néhány nappal korábban halt meg. Mindkettejüket 2025. február 26-án találták holtan Santa Fe-i otthonukban. A halálesetek körülményeit a Santa Fe-i rendőrség és az állami orvosszakértő hivatala vizsgálta, többek között az események időrendjét is újra kellett értékelniük. A hivatalos jelentés szerint Arakawa hantavírus tüdőszindrómában halt meg, amelyet patkányok terjesztenek, míg Hackman halálát keringési zavar és Alzheimer-kór okozta. Az ingatlanban jelentős rágcsálófertőzésre utaló nyomokat is találtak: többek között patkányfészket és elhullott rágcsálókat azonosítottak három különálló garázsban. A házaspár három kutyája közül az egyik éhen halt. A nyomozás során a hatóságok biztonsági kamerafelvételeket, hangpostaüzeneteket, hívásnaplókat és böngészési előzményeket is átvizsgáltak. Ezek alapján kiderült, hogy Arakawa - akinek teste már mumifikálódni kezdett - az utolsó napokban a COVID-19 tüneteit kutatta, és fontolóra vette, hogy orvosi segítséget kér férje számára. A párt nemrég, majdnem két hónappal a haláluk után temették el.