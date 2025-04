Így néznek ki most az Így jártam anyátokkal szereplői — GALÉRIA

Összegyűjtöttünk 5 érdekességet az Így jártam anyátokkal sorozatról, amit lehet még nem is tudtál

A gyerekek jeleneteit az első évadban vették fel – És éveken át őrizték!

A sorozatban Ted gyerekeinek reakcióit szinte minden epizódban láthatjuk, de valójában ezeket a jeleneteket már az első évad alatt felvették. Azért volt erre szükség, hogy ne nőjenek ki a szerepből, hiszen a történetmesélés éveken át húzódott. Az utolsó jelenetet – ahol a gyerekek reagálnak Ted befejezésére – 2006-ban rögzítették, majd 2014-ig titokban őrizték.

Robin Sparkles dalát valódi slágerré akarták tenni

Robin titkos kanadai popsztár alteregója, Robin Sparkles, és annak legendás dala, a Let's Go to the Mall, hatalmas rajongótábort szerzett. A dal annyira népszerű lett, hogy a sorozat készítői valódi klipként is kiadták, sőt, Cobie Smulders koncertszerű fellépéseken is előadta. A videó ma is kultikus státuszt élvez a YouTube-on.

A MacLaren's Pub valódi bár alapján készült

A sorozat központi helyszíne, a MacLaren's Pub, valós ihletésű: egy New York-i bár, a McGee’s, szolgált mintául, ahol a készítők gyakran találkoztak írás közben. A McGee’s azóta is hatalmas forgalmat bonyolít a rajongóknak köszönhetően, és még külön HIMYM-tematikájú menüje is van!