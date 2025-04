Szenzációs hír érkezett! Jennifer Lopez Budapestre jön

Jennifer Lopez Up All Night – Live in 2025 című turnéjának egyik állomásaként Budapesten is színpadra lép. A világsztár 2025. július 20-án este 8 órakor ad koncertet az MVM Dome-ban.

Jennifer Lopez júliusban Budapestre jön

A jegyértékesítés április 9-én indul. A szervezők látványos show-t és fergeteges hangulatot ígérnek, a műsorban pedig várhatóan Lopez legismertebb slágerei is felcsendülnek.

„Minden nemzetközi JLovernek üzenem: ezen a nyáron különleges show-val térek vissza. Alig várom, hogy újra színpadra lépjek, és személyesen is láthassalak titeket – túl rég volt már. Felejthetetlen nyár elé nézünk!” – üzent rajongóinak az énekesnő.

Jennifer Lopez az elmúlt három évtizedben az egyik legsokoldalúbb és legsikeresebb női előadóvá vált: énekesnőként, színésznőként, producerként és üzletasszonyként is komoly elismeréseket szerzett. Karrierje során több mint 80 millió lemezt adott el, dalait több milliárdszor streamelték világszerte.

A közelmúltban a Netflix két filmjében is főszerepet játszott: az Atlas és az Anya című produkciók közül utóbbi továbbra is a streamingplatform tíz legnézettebb filmje között szerepel. Emellett a Nincs lehetetlen című filmje az Amazon Prime Video globális toplistájának élére került.

Jennifer Lopez viharos magánélete

Jennifer Lopez neve nemcsak zenei és filmes sikerei, hanem magánélete miatt is gyakran szerepel a címlapokon. Legutóbb azzal került reflektorfénybe, hogy hivatalosan is elvált Ben Afflecktől. A pár korábban, 2002-ben már eljegyezte egymást, de akkor különváltak. 2021-ben újra összejöttek, majd 2022-ben házasságot kötöttek. A kapcsolat azonban két évvel később ismét véget ért, amit 2024 augusztusában erősített meg Lopez azzal, hogy beadta a válókeresetet.