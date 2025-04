A Klinika: így néznek ki ma a legendás sorozat szereplői

Létezik az a generáció, akinek a csütörtök esték egyet jelentettek Brinkmann professzorral, a fekete-fehér köpenyekkel és a Schwarzwald klínika csendes drámáival. A nyolcvanas évek legendás német sorozata, a Klinika nemcsak orvosi széria volt, hanem valódi társadalmi tükör, családi történet, és sokak számára az első külföldi sorozatszerelem. A meseszép fekvésű Fekete-erdő, a melegszívű Brinkmann doktor, a mindig elegáns Christa, és a női szívekért versengő Udo örökre beírták magukat a magyar tévénézők szívébe is. De mi történt velük azóta? Mutatjuk, hogy mennyit változtak a képernyős idők óta!

Forrás: Getty Images

Érdekességek a Klinika szereplőiről

Brinkmann professzor – Klausjürgen Wussow

A Klinikát vezető doktor, mindenkinek a példaképe volt, bölcs, szigorú, mégis emberséges. Wussow 2007-ben hunyt el, de máig ő a német televíziózás egyik legnagyobb alakja. Négy felesége volt, és több mint 120 filmben szerepelt életében.

Christa – Gaby Dohm

Az angyali nővérből lett doktornő, Brinkmann felesége, stílusos, nyugodt és mindig kifogástalan megjelenésű volt. Gaby Dohm ma is aktív színésznő, 80 fölött is rendszeresen játszik. Eleganciája semmit sem kopott, sokak szerint ma is ő „a klinika dívája.

Udo Brinkmann — Sascha Hehn

Akkoriban rengeteg nő szívét ejtette rabul a főorvos, Brinkmann professzor fia, dr. Udo Brinkmann, akit Sascha Hehn alakított a kultikus sorozatban.

Elke – Barbara Wussow

Brinkmann professzor lánya az első házasságából, szintén orvos lett. Az igazi érdekesség: ő Klausjürgen Wussow lánya is a való életben! Ma is aktív színésznő, és tovább viszi apja örökségét a tévében.

Dr. Römer – Christian Kohlund

A Klinika másik fontos orvosa, visszafogottabb karakter, de nagy tisztelet övezte. Ő ma Svájc egyik legkeresettebb színésze, jogi sorozatokban tűnt fel az elmúlt években.

A Klinika kulisszatitkai

A Klinika helyszíne — valódi kastély

A sorozatot a Glottertali klinikánál, egy gyönyörű kastélyépületnél forgatták, amit ma is meg lehet látogatni. A hely máig zarándokhely a rajongók számára – sokan utaznak el a Fekete-erdőbe csak a sorozat emlékei miatt.

A sorozat kultikus zenéje

A főcímzene annyira emblematikus lett, hogy még ma is fel lehet ismerni az első hangokról. A zene szerzője, Hans Hammerschmid ma is ismert zeneszerzőként él a klasszikus filmzene világában.

A magyar szinkron legendája

A Klinika sikeréhez hozzájárult a magyar szinkron csúcsteljesítménye is. Brinkmann hangját Szabó Gyula adta – a nézők imádták a nyugodt, mégis tekintélyes hangot.

Próbálkozások az újraélesztésére

Időnként felmerült a sorozat folytatása vagy modernizálása, de a rajongók szerint az eredeti varázsát nem lehet újraalkotni. Az igazi Klinika a nyolcvanas években maradt, örökre.