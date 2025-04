Meghan meglépte a váratlant: ezt az ajándékot küldte Károly királynak

Nem titok, hogy a sussexi hercegné As Ever nevű márkájának termékeiből küldött ajándékot több barátjának és kedves ismerősének. De nem csak nekik. Egy jelentés szerint Meghan Markle az apósának, Károly királynak is küldött egy ajándékcsomagot.

Neil Sean királyi tudósító a Fox News Digitalnak mondta el, hogy „megbízható forrásból” tudja, hogy egy doboznyi finomságot kézbesítettek az As Evertől a Clarence House-ba, amihez egy üzenet is érkezett. A csomagról azt állítják, Meghan Markle gesztusa Károly király felé. Meghan Markle hidat építene?

Forrás: Getty Images North America Két forrás is állít, Meghan Markle tagad „Egy As Ever ajándékdobozt küldtek, amiben lekvárok, méz, palacsintakeverék és különféle finomságok voltak, egy megbízható forrás szerint. Ez egy ajándékötlet volt… Sussex hercegnéjétől" — árulta el a tudósító. Egy másik királyi szakértő, Ian Pelham Turner úgy vélekedett, hogy ha Meghan küldött csomagot Harry herceg apjának , akkor ezzel „hidat akar építeni". „Megértem, hogy talán még mindig nem érzi, hogy tisztelnék, de az ilyen apró gesztusokkal együttérzést mutat a király iránt, amin keresztülmegy, és segít újjáépíteni a hidakat Vilmos herceg , Harry herceg és a király között" – vélekedett Pelham Turner. Nem mindenki hiszi el a történetet. Egy, a sussexi hercegi párhoz közel álló forrás cáfolta a pletykákat, ő azt nyilatkozta, ez nem történt meg.