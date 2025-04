Most érkezett a szörnyű hír: meghalt a Dallas imádott színésznője

Priscilla Pointer 100 éves korában, békésen, álmában hunyt el a connecticuti Ridgefieldben – közölte lánya az Instagramon. Amy Irving édesanyjához hasonlóan színésznőként dolgozik, több közös filmjük is készült az évek során.

Priscilla Pointer, a Dallas színésznője meghalt

Forrás: Getty Images

Priscilla Pointer 1924-ben született New Yorkban, művész szülők gyermekeként. Pályáját az 1940-es évek végén kezdte, eleinte színházban szerepelt, Broadway-produkciókban. Az 1950-es évek elején Hollywoodba költözött, első televíziós szerepét a China Smith című sorozatban kapta 1954-ben.

A színészkedést később egy időre felfüggesztette, majd az 1970-es évek elején tért vissza a képernyőre. Első nagyobb szerepét 1972-ben kapta Adrienne Harris Rainey karaktereként a Where the Heart Is című szappanoperában.

Priscilla Pointer a Dallasban is szerepelt

A Dallas című sorozatban a 4–6. évadban Rebecca Barnes Wentworth szerepében tűnt fel. A filmbéli lányát, Pamela Ewingit alakító Victoria Principal szívszorító szavakkal búcsúzott a színésznőtől:

„Priscilla Pointer, a kedvenc tévés anyukám, egy csodálatos nő ma elhunyt. Őszinte részvétem Amy Irvingnek és Priscilla egész családjának. Mindig is különleges helyet foglalt el a szívemben" - írta.

Priscilla Pointer 1947-ben ment feleségül Jules Irving film- és színházi rendezőhöz, akivel három gyermeket neveltek fel: Amy színésznő lett, David filmrendező és Katie énekesnő. Jules Irving 1979-ben, 54 éves korában hunyt el szívrohamban. Később, 1980-ban Pointer újra férjhez ment, második férje Robert Symonds színész lett, aki 2007-ben, 80 éves korában halt meg.