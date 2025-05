Eladta a fürdővizét az Eufória sztárja - Sydney Sweeney erősen feszegeti a jóízlés határait

Valahol egy párhuzamos univerzumban talán már palackozzák a sztárok izzadságát is, de addig is itt a következő szint, a fürdővíz. És nem akárkié, hanem Sydney Sweeney-é. Igen, a Eufória kedvence most hivatalosan is belépett a „Tényleg bármit el lehet adni, ha elég híres vagy”-klubba.

Az Eufória sztárja új bevételi forrást keres?

Forrás: Getty Images North America

Az Eufória sztárja új márkát reklámoz

A hír igaz, és nem egy kamuoldalról származik. A színésznő egy szappanokat forgalmazó márkával működik együtt, és egy limitált kiadású csomagot dobott piacra, amiben – kapaszkodj meg – egy fiolányi „fürdővíz” is helyet kapott. A Page Six értesülései szerint a terméket „Bath Water” néven forgalmazzák, és állítólag tényleg Sydney vízéből származik. Hogy ez mennyire igaz, azt már csak a csaptelep tudná megmondani.

Sydney nem az első, aki ilyennel próbálkozik

A kampány zseniálisan játszik rá a netes mémkultúrára, hiszen a „celebfürdővíz” ötlete korábban már felbukkant a YouTube-világból ismert Belle Delphine-nél is – ám míg nála inkább botrány és internetes viták követték az akciót, Sweeney kampányát profin csomagolták be egy „luxusélmény” köntösébe. Szó szerint: a csomaghoz fürdőköpeny is jár.