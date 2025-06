George Clooney elárulta: így tartja magát csúcsformában az ágyban — Cindy Crawford férjétől leste el a titkot

„Boldog feleség, boldog élet” — jól tudja ezt George Clooney, és meg is tesz mindent, hogy felesége, Amal elégedett legyen vele. Az ágyban is. S, hogy honnan veszi a módszereit? Üzlettársától, Rande Garbertől, aki a világ egyik legszebb nőjével, Cindy Crawforddal él boldog házasságban, már 26 éve.

Sokat tesz azért George Clooney, hogy Amal elégedett legyen vele az ágyban

Forrás: GC Images

George Clooney megfogadta barátja tanácsait, és boldog kapcsolatban él Amallal

George Clooney és Rande Garber több mint 20 éve üzlettársak. Ez alat az idő alatt a színész alaposan megfigyelte, hogyan működteti barátja a 26 éves házasságát a világ egyik legszebb modelljével, Cindy Crawforddal. Amit tudott, el is lesett tőle, így lehetséges az a sokat vitatott vallomása, hogy ő és Amal sosem veszekednek. Bár sokan gúnyolódtak rajta, egy bennfentes elárulta, hogy ez valóban így van.

„Rande és Cindy sem veszekednek, ami nem jelenti azt, hogy mindig egyetértenek, de ahelyett, hogy Rande sarkára állna, az esetek 90 százalékában egyszerűen beadja a derekát” – magyarázza a bennfentes. „A boldog feleség, boldog élet mottója szerint él, amit George ellesett tőle, és ugyanezt a hozzáállást alkalmazza a házasságába”.

Amellett, hogy a béke nevében szükség esetén félreáll, azt is megtanulta Cindy Crawford férjétől, hogyan érje el, hogy a felesége szexuálisan is érdeklődjön iránta.

„Rande is keményen dolgozik azon, hogy életben tartsa a szikrát” – árulta el a forrás. „Külön fürdőszobáik vannak, ami csekélységnek hangzik, de valójában sokat segít abban, hogy fenntartsanak egy kis titokzatosságot. George is megfogadta ezt a tanácsot. Ahogy azt is, hogy sosem lehet féltékeny, akárhány befolyásos férfi legyeskedik ügyvéd neje körül, és Amal is megbízik benne, annak ellenére, hogy Hollywoodban bőven ki van téve a kísértésnek” .