Nyári körömtrend: a vizesgyümi-körmök már a sztárokat is meghódították

Ahogy beköszönt a nyári szezon, a divat és a szépségipar is új lendületet vesz. A nyár mindig újraírja a szabályokat, és idén egy különösen játékos, mégis visszafogottan elegáns nyári körömtrend hódította meg a közösségi médiát, ami nem más, mint a fruit water nails. Ez a különleges nyári gyümölcsös köröm nem csupán egy szemet gyönyörködtető manikűr: egy egész életérzést testesít meg, amely a nyári könnyedséget, frissességet és nőiességet ünnepli.

A 2025 nyári körömtrend, amit neked is ki kell próbálnod!

Forrás: Shutterstock

2025 nyári körömtrend: fruit water nails

A név első hallásra akár egy izgalmas koktélra is utalhatna és valójában nem áll messze az igazságtól. A Fruit Water Nails egy átlátszó, szinte vízszerű alapot jelent, amelyen aprólékosan megjelenített gyümölcsmotívumok úsznak eper, citrom, kiwi, lime vagy akár narancskarika formájában. Az eredmény: egy olyan manikűr, amely úgy fest, mintha egy nyári gyümölcskoktél csodás pillanatait fagyasztották volna körömformába. Ez a trend a „clean girl” minimalista esztétikához is tökéletesen illeszkedik, amely már hónapok óta uralja a divat- és szépségplatformokat. Az áttetsző, természetes hatású alap letisztultságot sugall, míg a finoman elhelyezett gyümölcsök játékos kontrasztot teremtenek, mintha egy meglepetést rejtene minden köröm alatt.

A közösségi média, különösen a TikTok és az Instagram továbbra is a szépségtrendek első számú forrásai. A „fruit water nails” is itt kezdett el virálissá válni, miután több neves körömművész, például Zola Ganzorigt, aki több híresség körmeit is álomszéppé varázsolja, bemutatta saját verzióját. Ganzorigt többek között Kendall Jenner, Hailey Bieber, Kylie Jenner, Sabrina Carpenter, Sydney Sweeney körmeit is ő készíti. A celebkörmös egy szinte teljesen átlátszó alapot használt, amelyet vízcsepphatással és apró, részletgazdag gyümölcsökkel egészített ki. Az eredmény: egy könnyed, mégis látványos megjelenés, amely egyszerre friss és divatos.

Alternatíva

Ha te ki szertnéd próbálni ezt a körömtrendet idén nyáron, de ennél letisztultabb, minimalistább a stílusod, akkor se aggódj. Válassz egy gyümölcsös vagy paszteles színt, amit glass nails stílusban kérj. Az extra fény és ragyogás ugyanazt a frissességet fogja nyújtani. Ez a stílus különösen jól áll azoknak, akik szeretik a természetes hatású, mégis egyedi manikűröket. Rövidebb és hosszabb körmökön is gyönyörűen mutat, sőt különféle körömformákhoz is könnyen adaptálható. A visszafogott színek miatt pedig akár munkahelyi környezetben is bátran viselhető, anélkül, hogy túl harsánynak hatna.