Forróság a műtőasztalon! Rangsoroltuk a Grace Klinika legemlékezetesebb szexjeleneteit! 

5. Addison és Alex – haragból szenvedély (3. évad, 21. rész)

Az ellenszenv és a vágy közti vonal vékony, és Addison-Alex jelenete ezt tökéletesen példázza. A szóváltások után jön a testi kontaktus, ami nyers, feszült, és elképesztően forró. Mert néha tényleg az dühít fel, aki igazán érdekel!

4. Alex és Izzie – a bomba robban (2. évad, 17. rész)

Egy atombomba a kórházban, és közben egy teljesen másik a hálószobában. Izzie és Alex párosánál minden pillanat számított, de ez a jelenet mindent vitt. A vészhelyzet közepette megélt szenvedély olyan nyers és intenzív volt, hogy a képernyőn keresztül is érezni lehetett.

3. Meredith és Derek szakítanak – de előtte még... (4. évad, 1. rész)

Kevés olyan szexjelenet van, ami egyszerre fájdalmas és szenvedélyes ez viszont pontosan ilyen. A szerelem végének pillanatai gyakran a legőszintébbek. Meredith és Derek közt ez a búcsú olyan volt, amit nem lehet könnyen elfelejteni.

2. Sloan „tanítani kezdi” Lexie-t (5. évad, 10. rész)

A tanítás szó itt minden értelemben igaz és Lexie még sosem volt ilyen jó diák! Sloan nemcsak a testet, de a szenvedélyt is mesterien ismeri, aminek tudását önzetlenül át is ad és Lexie minden pillanatból tanul. Ez a jelenet nemcsak forró, hanem tele van játékossággal is, amitől különösen emlékezetes.

1. Meredith és Derek – vizsga a vizsgaszobában (2. évad, 27. rész)

Az egész epizód a bizonyításról szól, és Meredith-ék nemcsak a szakmában, hanem a magánéletben is leteszik a vizsgát. A kórházi vizsgaszoba nem tűnik romantikus helyszínnek – kivéve, ha két ember közt ennyire mély a vonzalom.

A Grace Klinika mindig is mesterien bánt az érzelmekkel – és a testiséggel. Ezek a jelenetek nemcsak pikánsak, de tele vannak valódi érzelemmel is. Mert néha a legjobb történetek nem a műtőasztalon, hanem a lepedők közt íródnak.