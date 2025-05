Erre nem állsz készen! Megvannak a Harry Potter sorozat főszereplői

A Roxfort újra megnyitotta kapuit – ezúttal viszont nem Daniel Radcliffe, Emma Watson és Rupert Grint sétál be rajta elsősként, hanem három teljesen új arc. Az HBO a napokban hivatalosan is bejelentette, kik alakítják majd Harryt, Hermionét és Ront a hamarosan érkező, sokak által már most is féltve figyelt Harry Potter rebootban. A reakciók? Nos, finoman szólva is megosztóak.

Bemutatták a Harry Potter sorozat új főszereplőit.

Forrás: HBO

Bemutatták a Harry Potter sorozat főszereplőit

A varázsvilág újra életre kel, és ezúttal teljesen új arcokkal! Az HBO hivatalosan is bejelentette a készülő Harry Potter-sorozat főszereplőit: Harry Pottert Dominic McLaughlin, Ron Weasley-t Alastair Stout, míg Hermione Grangert Arabella Stanton alakítja majd.

A Warner Bros. Discovery nagy fába vágta a mágikus fejszéjét: tíz évre tervezik az új sorozatot, minden évad egy-egy könyvet dolgoz fel, és természetesen J.K. Rowling is producerként figyeli a dolgok alakulását.

A rajongók egy része már most kész tüntetést szervezni, mások viszont örülnek, hogy új generáció nőhet fel egy friss, modern, talán még varázslatosabb Potter-univerzummal. A legnagyobb kérdés persze továbbra is az: el tudjuk-e engedni az eredeti színészeket és nyitni egy új korszak felé?

Akárhogy is, egy biztos: 2026-ban indul a sorozat az HBO Maxon, és ha minden igaz, a vasárnap esték újra tele lesznek baglyokkal, varázspálcákkal – és persze vitákkal a neten, hogy „ez a Harry nem is Harry”.

Szóval, varázspálcákat kézbe, nosztalgiát leporolni, és... Lumos! Az új korszak hivatalosan is elkezdődött.