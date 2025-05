Az AI megmutatta: így néznének ki a lezüllött sztárok átlagemberként

Britney Spears

Forrás: Northfoto / Shutterstock

3. Mischa Barton

A Narancsvidék sztárja is igazi ikon volt, aki bár megmaradt sorozatsztárnak, azért igazi it girl-nek számított a kétezres években. Aztán karrierje valahol elakadt és a külseje is teljen megváltozott, pedig neki aztán minden alapja meg volt ahhoz, hogy előnyösen öregedjen!

Mischa Barton

Forrás: Profimedia / Shutterstock

4. Amanda Bynes

Amanda nevéhez fűződik Hollywood legnagyobb átalakulása: a 2000-es évek egyik legfelkapottabb színésznője 2010-ben jelentette be a visszavonulását, majd a még mindig csak 39 éves színésznő alkohol-és drogfüggő lett, később pedig bipoláris személyiségzavart diagnosztizáltak nála. Talán az ő esetében a legnagyobb a különbség és kifejezetten szomorú látni, milyen lehetne, ha nem történtek volna vele meg ezek a szörnyű dolgok.

Amanda Bynes

Forrás: Profimedia / Shutterstock

5. Loni Willison

Loni az ünnepelt Baywatch-sztár, Jeremy Jackson gyönyörű felesége volt és ő maga is több filmben szerepet kapott amellett, hogy modellként is dolgozott. A házaspár 2014-ben vált el, onnantól pedig Willison megindult a lejtőn: alkohol- és drogproblémákkal kezdett el küzdeni, 2016-tól pedig az után kezdett el élni. Fejét kopaszra borotválta, több foga is kihullott és elképesztően lefogyott, pedig ha nem siklik ki így az élete, még mindig gyönyörű nő lehetne.