Ritkán látott friss családi fotó: Madonna 6 gyerekével pózol 

Amerikában máskor van az anyák napja, mint Magyarországon, de a lényege ugyanaz. A gyerekek ilyenkor köszöntik az édesanyjukat, megköszönve neki mindent, amit kaptak tőle. Madonna gyerekei sincsenek ezzel másképp. A popsztár a hat gyerekével töltötte az anyáknapi hétvégét, és erről Madonna fotókat is megosztott az Instagramon.

Madonna nemcsak popsztár, díva vagy botrányhősnő, hanem hat gyerek édesanyja is

Forrás: Getty Images North America

Madonna ritkán oszt meg olyan meghitt családi fotót az Instagramon, mint az anyáknapi képei

Madonna ritkán posztol a gyerekeiről a közösségi médiában, pláne úgy, hogy egy fotón mindannyian szerepelnek. Vagy szinte mindannyian. Ám az anyák napját, ahogy a gyerekek általában — akkor is, ha felnőttek —, az énekesnő gyerekei is az anyukájukkal töltötték. S noha a közös családi fotón csak öten szerepelnek együtt Madonnával, a hatodikról is osztott meg fotót a sztár.

„Az anyák napi hétvégét a 6 gyermekemmel töltöttem. Napfényes nevetés, lovaglás, foci, és a zene hangja! A legjobb ajándék, amit adtak nekem, az volt, hogy nem vitatkoztunk,csak szerettük egymást. Amikor úgy nevelsz gyerekeket, hogy mind különleges és egyedi, azzal saját vitacsoportot is létrehozol!!!

Az anyaságot sosem lehetne néhány szóval leírni. Semmi sem tud rá felkészíteni. Boldog anyák napját minden nőnek, aki ezt a nehéz munkát végzi!” — írta Madonna a fotók mellé.