Victoria és David Beckham egy fotóval küldött rejtett üzenetet Brooklynnak — ebben reménykednek

A divattervező és a futball-legenda, David Beckham állítólag teljesen összetörtek a Brooklynnal való összetűzésük miatt, aki feleségével és annak tehetős családjával az Egyesült Államokban él. Hétfőn az 51 éves Victoria egy olyan családi fotót osztott meg az Instagram-történetben, amelyen négy gyermekük látható édesapjával, Tony Adamsszel – aki a hétvégén ünnepelte születésnapját –, a következő üzenettel: „Mindannyian nagyon szeretünk benneteket!”

Brooklyn és Nicola lassan teljesen eltávolodnak David Beckhamtől és Victoriától

Forrás: AFP

Victoria és David Beckham rejtett üzenete

A dátum nélküli fotón Victoria édesanyja, Jackie is látható, őt pedig a 26 éves Brooklyn, a 22 éves Romeo, a 20 éves Cruz és a 13 éves Harper tartják. Victoria korábban már megosztott egy sor kedves családi képet apja 78. születésnapja alkalmából, amelyek egyikén Brooklyn is feltűnően szerepel az egyik képen a családon belüli egyre növekvő feszültségek ellenére .

Victoria először egy tinédzserkori fotót osztott meg magáról édesapja oldalán, amelyen ezt írta: „Boldog születésnapot, Apu, nagyon szeretlek ”. A második képen Victoria összes gyermeke látható a szülei mellett, a következő felirattal: „A világ legjobb apukája”.

Victoria megjelölte fiát is a posztban, és az anyáknapi hétvégén David Beckham is próbálta a közösségi médiában felvenni a kapcsolatot a fiával. Annál is inkább, mert attól tart, hogy a történelem ismétli önmagát, mivel 2005-ben ő is összeveszett az apjával. David Beckham és az apja azóta szoros kapcsolatban állnak egymással, de az apa-fia páros egykor még csak beszélő viszonyban sem volt.